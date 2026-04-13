Audit Restitusi Pajak: Pelaku Usaha Khawatir Dampak pada Likuiditas dan Investasi

Rencana pemerintah untuk mengaudit restitusi pajak memicu kekhawatiran dari pelaku usaha terkait potensi gangguan likuiditas, ketidakpastian hukum, dan dampak pada iklim investasi. Pelaku usaha berharap audit dilakukan secara cermat, transparan, dan tidak memberatkan, serta meminta kepastian hukum dan efisiensi dalam prosesnya.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara melalui rencana audit restitusi pajak memicu kekhawatiran dari pelaku usaha . Selain berpotensi mengganggu likuiditas, audit yang tidak terukur berpotensi memicu ketidakpastian hukum dan gangguan pada iklim investasi. Sorotan pemerintah terhadap restitusi pajak semakin menguat seiring dengan membengkaknya nilai pengembalian kelebihan bayar pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun lalu, nilai restitusi tercatat mencapai Rp 361 triliun, berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.917,6 triliun atau hanya 87,6 persen dari target APBN. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya kebocoran sistemik dan ketidaktepatan sasaran dalam mekanisme restitusi. Hal inilah yang melatarbelakangi keputusan Menteri Keuangan untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengaudit restitusi pajak periode 2020–2025. Sayangnya, rencana audit ini tidak hanya dilihat sebagai langkah penguatan penerimaan negara, tetapi juga menjadi momok bagi pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengungkapkan bahwa restitusi pajak bagi pelaku usaha bukanlah sekadar pengembalian kelebihan bayar, melainkan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen likuiditas perusahaan. Nilai restitusi pajak di sektor manufaktur, eksportir, konstruksi, migas, perkebunan, logistik, hingga industri yang bergantung pada impor bahan baku dan investasi barang modal, pada umumnya cukup besar dan telah diperhitungkan dalam proyeksi arus kas. Adanya keterlambatan restitusi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas usaha. Penundaan restitusi pajak berpotensi membuat perusahaan menahan belanja modal, menunda ekspansi, hingga menyesuaikan operasional seperti mengurangi jam kerja atau menahan rekrutmen. Dampak tersebut akan lebih terasa bagi pelaku usaha menengah yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan dibandingkan dengan perusahaan besar. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian, likuiditas menjadi sangat penting bagi dunia usaha. Hipmi memandang audit restitusi sebagai langkah yang sah dan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah penyalahgunaan. Namun, pendekatan yang terlalu represif dinilai berisiko menimbulkan persepsi negatif, terutama bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Kekhawatiran utama pelaku usaha bukan pada audit itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan mekanisme dan lamanya proses. Dunia usaha dapat menerima adanya audit tambahan selama terdapat parameter yang jelas, waktu penyelesaian yang terukur, serta kepastian atas proses dan hasil. Hipmi juga mengusulkan agar audit restitusi dilakukan berbasis risiko. Wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan yang baik dan histori restitusi yang bersih sebaiknya mendapatkan proses yang lebih cepat melalui skema percepatan. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan Service Level Agreement (SLA) yang jelas terkait batas waktu penyelesaian audit. Apabila proses melebihi batas waktu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu ada mekanisme kompensasi atau persetujuan otomatis. Sementara itu, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama berharap agar audit dilakukan secara cermat, transparan, dan menjunjung tinggi integritas. Audit yang terlalu represif dikhawatirkan justru menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan investor. Di tengah tekanan geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan stabilitas ekonomi, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal selaras dengan kebutuhan sektor riil. Kepastian hukum dan konsistensi penerapan aturan menjadi faktor penting agar pelaku usaha tetap percaya diri dalam melakukan investasi jangka panjang. Audit restitusi jangan malah menjadi instrumen terselubung untuk menekan wajib pajak sehingga berkenan untuk membatalkan hak mereka. Apindo menyatakan mendukung pengawasan dan audit yang dilakukan otoritas pajak. Namun, menekankan pentingnya pelaksanaan yang akuntabel dan diimbangi pelayanan yang efisien. Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Saleh Husin menambahkan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, dunia usaha membutuhkan kepastian dan ketenangan dalam berusaha. Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi. Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah agar audit restitusi tidak malah menjadi instrumen terselubung untuk menekan wajib pajak sehingga berkenan untuk pembatalan hak mereka dan menunda ekspansi bisnis





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelaporan SPT Tahunan tembus 11,1 juta per 12 AprilDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 ...

Read more »

Kasus peluru nyasar di Gresik, KPAI desak hak restitusi ditunaikanKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan perlindungan korban dan hak restitusi agar ditunaikan terkait penanganan kasus dugaan peluru nyasar yang ...

Read more »

Kuasa Hukum 3 Prajurit TNI Sebut Serka FY Bukan Pelaku Pembunuhan Kacab Bank BRIBerita Kuasa Hukum 3 Prajurit TNI Sebut Serka FY Bukan Pelaku Pembunuhan Kacab Bank BRI terbaru hari ini 2026-04-13 14:26:24 dari sumber yang terpercaya

Read more »

KPK Panggil Pemeriksa Pajak hingga Swasta di Kasus RestitusiJPNN.com : KPK panggil pemeriksa pajak dan swasta dalam kasus dugaan suap restitusi pajak di Banjarmasin.

Read more »

Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada KebocoranPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pengusaha Tanggapi Pernyataan soal Penundaan RestitusiPengusaha menilai rencana penundaan atau penghentian restitusi pajak berisiko memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum di Tanah Air.

Read more »