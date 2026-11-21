Indosiar gelar audisi Bintang Pantura 2026 di Bekasi dengan kehadiran Melly Lee. Acara gratis ini menghadirkan hiburan dangdut meriah dan bintang tamu Jamila Putri.

Penyelenggaraan audisi Bintang Pantura 2026 yang diadakan oleh stasiun televisi Indosiar di kota Bekasi telah menarik perhatian luas masyarakat pencinta musik dangdut di Jawa Barat. Acara ini bukan sekadar proses seleksi standar, melainkan dikemas sebagai sebuah pesta rakyat yang meriah dan penuh kemeriahan di Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan. Kehadiran para bintang tamu kondang seperti Melly Lee dan Arbil DA7 menjadi daya tarik utama yang membuat suasana semakin hangat dan menarik bagi para peserta maupun penonton yang berkumpul.

Kehadiran Melly Lee dan Arbil DA7 Menarik Perhatian

Melly Lee dan Arbil DA7 tampil sangat kompak dan santai dalam serangkaian foto dokumentasi yang beredar luas di media sosial sejak Sabtu, 21 November 2026. Keduanya berpose dengan gaya yang jenaka dan penuh keakraban, di mana Melly Lee memunculkan kesan modis dengan rambut hitam yang diikat dan kacamata hitam yang terselip di atas kepala. Penampilan Melly Lee ini terlihat sangat segar dan energik, mencerminkan semangat muda yang menjadi ciri khas penyanyi dangdut kontemporer tersebut.

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Sementara itu, Arbil DA7 tampil dengan gaya santai namun tetap menonjol dengan mengenakan jaket putih dan kalung rantai perak yang menghiasi leher. Pose mereka menunjukkan kedekatan personal, di mana tangan Melly Lee bertumpu di pundak Arbil DA7. Pose ini menciptakan kesan solidaritas tinggi di antara sesama penyanyi dangdut papan atas yang sama-sama mendukung pengembangan genre musik pantura dan koplo di Indonesia.

Interaksi mereka juga diisi dengan ekspresi lucu yang menjadi viral di kalangan netizen. Melly Lee sempat mengacungkan jari sambil memanyunkan bibir dengan gaya yang menggemaskan. Arbal DA7 membalas pose tersebut dengan ekspresi bibir manyun ala bebek yang membuatnya terlihat unik dan berbeda dari penampilan seriusnya di panggung. Di pose berikutnya, Arbal DA7 menjulurkan lidah sementara Melly Lee tertawa lebar, menciptakan momen keakraban yang tulus dan menghibur.

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Struktur Audisi dan Peran Juri Bintang Pantura 2026

Bintang Pantura 2026 resmi digelar kembali oleh Indosiar setelah vakum selama empat tahun dari layar kaca. Ajang ini memiliki spesifikasi khusus yang berbeda dari D'Academy karena fokus utamanya adalah mencari bakat penyanyi dangdut daerah, khususnya yang menguasai genre koplo, campursari, tarling, dan lagu pantura. Calon peserta dituntut memiliki karakter vokal yang kuat serta kemampuan menghidupkan suasana pertunjukan melalui kemampuan menari dan ekspresi wajah yang menarik.

Proses audisi off-air telah dimulai sejak 8 November 2026 dan dijadwalkan akan berlanjut hingga pertengahan Januari 2027. Kegiatan ini mencakup enam kota besar di Pulau Jawa untuk menjangkau talenta dangdut dari berbagai daerah. Mekanisme seleksinya sangat ketat, di mana juri hanya memilih tiga finalis terbaik dari setiap kota audisi. Tiga finalis ini kemudian berhak untuk bertanding secara langsung dan menampilkan kemampuan vokalnya di Studio 5 Indosiar, Jakarta.

Episode perdana yang bertema Malam Rungkad telah tayang pada 14 November 2026 dan langsung mendapatkan respons positif dari penonton. Acara tersebut dipandu oleh empat pembawa acara handal, yaitu Gilang Dirga, Rina Nose, Melly Lee, dan Andi Syaqirah. Kehadiran Soimah sebagai juragan atau mentor utama dalam setiap sesi memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi para finalis yang lolos ke tahap berikutnya dalam perjalanan mencari bintang dangdut baru.

Suasana Pesta Rakyat dan Jadwal Penampilan Tamu

Penyelenggaraan audisi di Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, pada Sabtu, 21 November 2026 dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan konsep yang sangat berbeda dari audisi biasa. Penyelenggara sengaja menciptakan atmosfer pesta rakyat yang inklusif, di mana warga sekitar dapat menikmati hiburan sambil menonton proses seleksi berlangsung. Konsep ini memungkinkan masyarakat umum untuk merasakan pengalaman dekat dengan dunia industri musik dangdut tanpa harus menjadi peserta resmi.

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Untuk menambah kemeriahan acara, penyanyi Jamila Putri dijadwalkan hadir sebagai bintang tamu khusus untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta audisi. Kehadiran Jamila Putri diharapkan dapat menginspirasi para calon peserta yang tampil di hadapan juri, terutama mereka yang berasal dari daerah-daerah yang memiliki tradisi musik pantura dan koplo yang kuat. Penyanyi asal Bogor ini dikenal memiliki energi positif yang tinggi dalam setiap penampilannya.

Penyelenggara juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memperkaya pengalaman pengunjung, termasuk bazar kuliner yang menampilkan makanan khas lokal. Selain itu, tersedia sesi aerobik interaktif yang memungkinkan penonton bergerak bersama, serta games berhadiah jutaan rupiah yang menambah semangat kompetisi yang sehat. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman hiburan yang komprehensif dan tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang hadir di lokasi audisi.