Audiensi Kemnaker dengan Serikat Pekerja Indomaret Hasilkan Kesepakatan Damai dan Rencana Penutupan Gerai Sementara

Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi dialog antara manajemen Indomarco Prismatama dan serikat pekerja, menghasilkan lima poin kesepakatan termasuk pendataan ulang tenaga kerja, sanksi bagi oknum yang mengintimidasi, percepatan PKB, serta kebijakan upah lembur dan libur nasional, sambil menanggapi penutupan 176 gerai sementara tanpa pemutusan hubungan kerja.

Foto: Pantauan gerai ritel modern tetap buka meski kondisi tengah memanas, gerai ritel modern di kawasan Setibudi, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Pada pekan ini, perwakilan serikat pekerja Indomaret melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang muncul di PT Indomarco Prismatama.

Audiensi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ini dihadiri oleh perwakilan manajemen perusahaan, Andreas Djajaputra, Direktur Operasional Indomarco Prismatama, serta sejumlah delegasi serikat pekerja yang mewakili cabang‑cabang penting perusahaan. Di antara mereka ada Imam Iskandar selaku Ketua Pimpinan Serikat Pekerja Nasional (PSPN) Lebak, Suryadi selaku Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri (PUK SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang, Darmanto yang mewakili Indomaret Bogor, Kakang Saepunian yang mewakili DKI Jakarta, dan Didi yang mewakili Purwakarta.

Kesepakatan damai yang dicapai mencakup lima poin utama. Pertama, manajemen akan melakukan pendataan ulang mengenai kesediaan kerja tenaga kerja pada 31 Mei dan 1 Juni 2026, dengan proses pencatatan dilakukan pada akhir bulan Mei dan melibatkan serikat pekerja di tiap‑tiap cabang. Kedua, perusahaan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan intimidasi terhadap pekerja, termasuk kemungkinan pemecatan. Ketiga, manajemen akan mempercepat proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setelah verifikasi keanggotaan serikat pekerja di lingkungan Indomarco.

Keempat, bagi pekerja yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa pada 26 Mei 2026 tidak akan dikenakan tindakan disiplin dan tetap menerima upah mereka. Kelima, perusahaan akan membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja pada 27 Mei 2026. Wakil Menteri Afriansyah Noor menegaskan peran Kemnaker dalam memfasilitasi dialog, menyatakan bahwa tujuan utama adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melindungi hak-hak pekerja. Ia menambahkan, "Hari ini kami memfasilitasi, memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk berdialog.

Difasilitasi oleh Kemnaker, dan saya sebagai Wakil Menteri menerima mereka.

" Selain menyelesaikan persoalan hubungan industrial, pemerintah juga menyinggung masalah penutupan sementara gerai Indomaret yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global. Pada tahun 2026, sebanyak 176 gerai harus ditutup sementara karena kondisi operasional yang tidak memungkinkan. Meskipun demikian, pihak manajemen menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja; karyawan yang terdampak dialihkan tugasnya ke gerai‑gerai lain yang masih beroperasi. Kebijakan hak libur juga menjadi bagian penting dalam kesepakatan.

Pihak manajemen mengakui kewajiban membayar upah lembur pada hari libur nasional, namun dengan persetujuan bersama dapat diatur penggantian hari libur lain bagi pekerja yang memilih tidak bekerja pada hari libur resmi.

"Bagi karyawan yang tidak mau bekerja pada saat libur nasional, manajemen memperbolehkan mereka berlibur, sementara yang bersedia bekerja diberikan kompensasi berupa penggantian hari libur," jelas Afriansyah. Terakhir, Afriansyah menuntut tindakan tegas terhadap oknum perusahaan yang terlibat dalam intimidasi. Ia menegaskan, "Oknum tersebut harus ditindak tegas, bahkan bila perlu dipecat," untuk memastikan iklim kerja yang aman dan adil bagi seluruh tenaga kerja Indomaret.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi contoh penanganan sengketa industrial secara konstruktif, memperkuat kemitraan antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indomaret Kemnaker Serikat Pekerja Hubungan Industrial Penutupan Gerai

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cara Daftar Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2Kemnaker ungkap tata cara pendaftaran program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2 melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker yang berlangsung hingga 9 Juni 2026.

Read more »

Kemnaker siap kawal penyelesaian hubungan industrial PT IEIKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma ketenagakerjaan di PT Indonesian ...

Read more »

Pemerintah diminta pertimbangkan dampak standarisasi kemasan rokokKetua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Henry Wardhana meminta agar ...

Read more »

Kemnaker komitmen perkuat sinergi peningkatan akses kerja perempuanKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi peningkatan akses kerja dan perluasan peningkatan keterampilan bagi perempuan ...

Read more »