Audi Luncurkan The New Audi Q5 Sportback di Indonesia dengan Harga Mulai Rp1,9 Miliar

Audi Indonesia secara resmi meluncurkan The New Audi Q5 Sportback, SUV premium yang menggabungkan desain Sportback dinamis, teknologi mutakhir, sistem penggerak quattro, dan kenyamanan premium untuk penggunaan sehari-hari.

Indonesia secara resmi meluncurkan The New Audi Q5 Sportback di pasar Indonesia . SUV premium terbaru ini menggabungkan desain Sportback yang lebih dinamis, teknologi terbaru, kenyamanan yang luar biasa, serta sistem penggerak quattro yang telah menjadi ciri khas Audi selama lebih dari 40 tahun.

Chief Operating Officer Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, menyatakan bahwa peluncuran model ini merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, tetapi tetap memiliki karakter berkendara yang kuat. Model ini merepresentasikan bagaimana Audi teknologi mutakhir yang dapat dirasakan setiap harinya. Dari segi desain, The New Audi Q5 Sportback tampil lebih atletis berkat siluet Sportback khas Audi yang memiliki garis atap mengalir hingga ke bagian belakang.

Bagian depan kendaraan ini diperkuat oleh Singleframe grille terbaru yang dipadukan dengan Matrix LED Headlights dan indikator dinamis. Di bagian belakang, Digital OLED Rear Lights memberikan identitas visual yang modern dan futuristik. Audi juga menawarkan warna unggulan District Green yang dipadukan dengan velg Audi Sport berukuran 20 inci dengan desain 5 twin-spoke serta panoramic sunroof untuk menambah kesan premium pada kendaraan ini. Masuk ke dalam kabin, SUV ini memberikan pengalaman berkendara yang berfokus pada pengemudi.

Berbagai fitur modern disematkan, termasuk Audi Virtual Cockpit Plus berukuran 12,3 inci, MMI Navigation Plus, serta Bang & Olufsen Premium Sound System. Selain itu, Ambient Lighting Package Plus dan panoramic sunroof juga ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Miyaw Pada sektor performa, The New Audi Q5 Sportback dilengkapi dengan mesin 2.0-liter TFSI yang mampu menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 340 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi S tronic 7-percepatan dan sistem penggerak quattro all-wheel drive yang menawarkan karakter berkendara yang stabil, responsif, dan presisi. Untuk meningkatkan keselamatan, Audi telah melengkapi kendaraan mereka dengan sejumlah fitur bantuan pengemudi. Beberapa fitur tersebut antara lain Adaptive Cruise Assist with Stop & Go, Park Assist Plus dengan tampilan 360 derajat, Surround View Camera 3D, Head-Up Display, Lane Departure Warning, Audi Drive Select, serta Audi Pre Sense Front yang dilengkapi dengan perlindungan terhadap pejalan kaki.

Martin Bayer, Managing Director Audi Singapore & Audi Regional Office Asia (AROA), menyatakan bahwa peluncuran The New Audi Q5 Sportback menunjukkan betapa pentingnya pasar Indonesia dalam strategi pertumbuhan Audi di kawasan Asia. Di Indonesia, The New Audi Q5 Sportback dijual dengan harga mulai dari Rp1,9 miliar, dan setiap pembelian unit akan mendapatkan servis berkala selama 3 tahun atau 90.000 km, garansi kendaraan hingga 4 tahun atau 100.000 km, serta layanan Emergency Roadside Assistance (ERA) yang tersedia 24 jam.

Model ini tidak hanya memperkuat jajaran Audi Q Series di Indonesia, tetapi juga menawarkan pengalaman baru dalam kemewahan modern yang dapat dinikmati saat berkendara setiap hari. Kehadiran The New Audi Q5 Sportback menjadi langkah strategis bagi Audi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kombinasi antara performa dan kenyamanan dalam kendaraan mereka





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Audi Q5 Sportback SUV Premium Teknologi Kemewahan Modern Indonesia

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