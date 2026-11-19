Pemerintah menetapkan nikah di KUA gratis saat jam kerja, namun dikenakan tarif Rp 600.000 untuk acara di luar kantor atau di luar jam operasional resmi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan ketentuan resmi mengenai pembebasan biaya nikah bagi masyarakat yang melangsungkan akad di Kantor Urusan Agama ( KUA) selama jam kerja. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi calon pengantin dengan menggratiskan layanan pencatatan dan pelaksanaan akad nikah di fasilitas pemerintah.

Sebaliknya, pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan di luar lokasi KUA, seperti di rumah, masjid, gedung, atau hotel, wajib membayar tarif resmi sebesar Rp 600.000. Ketentuan ini berlaku secara nasional dan mengikat seluruh calon pengantin di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Also read Kuota Produksi Dipangkas, Emiten Nikel Nyatanya Malah Makin Kaya Raya

Mekanisme Penentuan Tarif Akad Nikah

Kementerian Agama menetapkan tarif berbeda berdasarkan lokasi dan waktu pelaksanaan akad nikah calon pengantin sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Pasangan yang memutuskan menikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja resmi tidak dikenakan biaya atau Rp 0 untuk pencatatan dan pelaksanaan akad.

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 600.000 diberlakukan untuk akad yang dilaksanakan di luar kantor KUA. Selain itu, biaya tersebut juga berlaku jika pasangan memilih lokasi di dalam KUA namun pelaksanaan akad dilakukan di luar hari atau jam kerja reguler.

Advertisement

Ketentuan ini berlaku secara nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Keputusan ini menjadi acuan baku bagi seluruh KUA di Indonesia dalam memproses administrasi pernikahan warga negara.

Eksklusi Biaya untuk Warga Tidak Mampu dan Korban Bencana

Meski tarif normal mencapai Rp 600.000, Pemerintah memberikan pengecualian bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau merupakan korban bencana berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2024. Pengecualian ini memberikan akses pembebasan biaya nikah atau tarif Rp 0 bagi kelompok rentan tersebut.

Bagi calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi, salah satu dokumen wajib yang harus disiapkan adalah surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli. Dokumen ini harus diterbitkan oleh lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat sebagai bukti sah kondisi ekonomi pemohon.

Masyarakat yang mengalami kondisi tertentu, termasuk korban bencana, perlu melengkapi dokumen pendukung lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pembebasan biaya tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh warga, sehingga calon pengantin wajib mengajukan permohonan resmi kepada KUA.

Dokumen Persyaratan dan Mekanisme Pembayaran Resmi

Proses pengajuan pembebasan biaya nikah memerlukan kelengkapan dokumen persyaratan yang diminta oleh petugas KUA setempat. Calon pengantin wajib menyertakan bukti keterpecayaan ekonomi atau status korban bencana sebagai dasar pertimbangan pemberian fasilitas gratis.

Biaya nikah sebesar Rp 600.000 merupakan PNBP yang harus disetorkan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran resmi pemerintah. Calon pengantin tidak diperbolehkan menyerahkan uang secara langsung kepada penghulu atau petugas KUA untuk alasan apapun termasuk biaya pencatatan maupun transportasi.

Advertisement

Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal resmi yang melayani PNBP seperti bank atau kantor pos dengan menggunakan kode billing. Kode billing ini diperoleh melalui prosedur pendaftaran nikah di mana calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan pernikahan dan menyampaikan lokasi serta jadwal akad kepada petugas.

Ekspektasi Anggaran dan Pengeluaran Pribadi Pengantin

Calon pengantin perlu memahami bahwa layanan akad nikah di KUA pada hari dan jam kerja gratis namun mungkin tetap mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi. Beberapa pengeluaran yang biasanya disiapkan meliputi mahar atau mas kawin, cincin pernikahan, dan busana pengantin sesuai tradisi.

Kebutuhan lain yang perlu dianggarkan mencakup biaya rias, dokumentasi foto dan video, hingga konsumsi untuk keluarga dan kerabat. Jika pasangan menginginkan prosesi yang lebih sederhana, mereka juga dapat menyiapkan dekorasi atau perlengkapan akad sesuai kebutuhan pribadi masing-masing.

Besaran pengeluaran pribadi ini sangat bergantung pada pilihan dan kemampuan finansial masing-masing pasangan dan bukan bagian dari tarif resmi KUA. Tidak ada pungutan tambahan yang diwajibkan oleh petugas di luar ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga transparansi layanan.

Pemahaman mengenai aturan biaya ini membantu calon pengantin memperkirakan kebutuhan anggaran sejak awal dengan akurat. Pasangan dapat menentukan lokasi akad sesuai kemampuan finansial dan mengoptimalkan anggaran dengan memilih akad di KUA pada hari dan jam kerja untuk menghemat biaya resmi.