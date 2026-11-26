Menteri Meutya Hafid perintahkan operator seluler blokir nomor scam maksimal 24 jam sesuai Permen 7 2026 sebagai upaya melawan penipuan berbasis anonimitas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkap kewajiban baru bagi operator seluler untuk memblokir nomor terkait scam dalam waktu kurang dari 24 jam. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Meutya Hafid dalam konferensi pers terkait penanganan penipuan jaringan melalui daring pada Selasa, 24 November 2026.

Kewajiban Blokir Nomor Penipuan 24 Jam

Kewajiban utama pemblokiran tersebut dimuat secara resmi dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Peraturan ini secara tegas mengatur bahwa operator seluler wajib melakukan blokir terhadap nomor-nomor yang dilaporkan oleh petugas Kemkomdigi.

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Menurut penjelasan Menteri Meutya Hafid, batas waktu pelaksanaan blokir tersebut adalah paling lambat satu kali dua puluh empat jam sejak operator menerima permintaan resmi. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat penindakan terhadap nomor-nomor yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan digital yang merugikan masyarakat luas.

Regulasi Biometrik untuk Lawan Anonimitas

Selain menetapkan standar kecepatan blokir, aturan yang sama juga memuat kewajiban ketat bagi masyarakat pelanggan seluler untuk melakukan registrasi berbasis biometrik. Langkah regulasi ini merupakan bagian dari strategi utama pemerintah untuk mengatasi akar masalah dalam industri telekomunikasi digital saat ini.

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Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa implementasi registrasi biometrik bertujuan secara spesifik untuk melawan penipuan-penipuan yang berbasis anonimitas. Dengan mewajibkan identitas riil melalui sidik jari atau pengenalan wajah, pemerintah berupaya menghilangkan ruang gerak pelaku kejahatan yang biasanya menyembunyikan jati diri mereka di balik nomor tidak terdaftar.

Statistik Penanganan Konten Ilegal dan Laporan

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Meutya Hafid juga mengungkapkan data penangkapan dan penanganan terkait penipuan online yang telah dilakukan oleh pihaknya dalam periode tertentu. Dari Oktober 2024 hingga 4 November 2026, total 67.578 konten penipuan dari media sosial serta website telah ditangani secara efektif oleh Kemkomdigi.

Periode 20 Oktober 2024 hingga 19 November 2026 mencatatkan volume laporan yang sangat tinggi, di mana pihaknya menerima sebanyak 103.940 laporan terkait penipuan. Angka ini mencakup berbagai kategori kejahatan digital yang semakin kompleks dan beragam modusnya di era digital.

Rincian kategori laporan menunjukkan adanya 15.292 laporan kategori scaming, 17.631 laporan peniruan identitas, dan 19.422 laporan pemerasan serta pengancaman melalui platform digital. Selain itu, terdapat pula 7 ribu laporan scamming lainnya, rekayasa sosial sebanyak 3.881 laporan, jual beli online 74 ribu, serta judi online 47 ribu kasus.

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Koordinasi Lintas Lembaga dan Ekstradisi

Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa Kemkomdigi berkomitmen penuh untuk mendukung upaya penegakan hukum di bidang telekomunikasi dan konten digital. Komitmen ini tidak hanya berhenti pada penutupan konten, melainkan melibatkan upaya preventif dan kuratif yang lebih intensif terhadap pelaku.

Pemerintah juga melakukan koordinasi lintas lembaga secara aktif untuk memastikan efektivitas penindakan. Koordinasi ini mencakup tidak hanya dengan kepolisian, tetapi juga dengan kementerian luar negeri. Langkah diplomatik dan hukum ini diambil karena kejahatan digital amat lintas batas dan memerlukan kerja sama internasional untuk penanganan yang optimal.