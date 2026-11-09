Aturan Baru DHE 2026: Eksportir SDA Dapat Relaksasi Wajib Penukaran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan aturan Devisa Hasil Ekspor terbaru mendapat respons positif dari pelaku usaha SDA. Kebijakan ini membuka opsi relaksasi kewajiban repatriasi bagi eksportir pertambangan tertentu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa ketentuan baru mengenai pengelolaan Devisa Hasil Ekspor atau DHE telah memperoleh sambutan baik dari kalangan pelaku usaha ekspor di sektor Sumber Daya Alam. Pernyataan ini disampaikan secara langsung kepada awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Senin tanggal 9 November 2026. Respons positif ini mengindikasikan bahwa para pengusaha merasa kebijakan tersebut lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional mereka dalam konteks perdagangan global saat ini.

Inti Kebijakan Repatriasi DHE Terbaru

Kebijakan umum DHE pada dasarnya mewajibkan setiap eksportir untuk melakukan repatriasi sebesar 100% dari hasil ekspor komoditas Sumber Daya Alam ke dalam Sistem Keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, terdapat kewajiban penempatan atau retensi dana setidaknya 30% dengan jangka waktu selama 3 bulan. Sementara itu, untuk sektor nonmigas, eksportir diwajibkan menempatkan 100% dana selama 12 bulan melalui Bank Devisa milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

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Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 memberikan kelelahan penggunaan DHE untuk komoditas nonmigas dengan lima tujuan spesifik. Kelima tujuan tersebut meliputi penukaran ke Rupiah yang ditetapkan paling banyak 50%, pembayaran kewajiban kepada pemerintah seperti pajak dan PNBP, pembayaran dividen valas, pengadaan barang dan jasa termasuk modal, serta pembayaran pinjaman hingga modal kerja. Dana tersebut harus tetap ditempatkan pada Rekening Khusus valas selama digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Relaksasi Pasal 18A bagi Eksportir Tambang

Pasal 18A dalam regulasi baru ini memuat ketentuan khusus DHE yang berlaku bagi pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan lainnya dengan negara-negara yang memenuhi kriteria relaksasi. Bagi eksportir dari sektor pertambangan, relaksasi ini mencakup kewajiban penempatan paling sedikit 30% untuk jangka waktu minimal 3 bulan sejak dana ditempatkan di Rekening Khusus DHE SDA.

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Dalam skema Pasal 18A, penempatan dana dapat dilakukan pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, bukan terbatas hanya pada bank BUMN. Selain itu, penukaran ke Rupiah juga dapat dilakukan melalui bank yang memiliki kegiatan usaha valas. Kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A telah ditetapkan secara jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026 dengan syarat kumulatif tertentu.

Syarat Mutlak Pemanfaatan Fasilitas Khusus

Untuk dapat mengakses fasilitas Pasal 18A, eksportir harus berbentuk perseroan atau Perusahaan Terbatas PT yang bergerak spesifik pada sektor pertambangan. Syarat kedua adalah keberadaan pemegang saham dari negara mitra yang telah ditetapkan, dengan ketentuan paling sedikit terdapat satu pemegang saham asing. Syarat ketiga mensyaratkan porsi kepemilikan saham asing tersebut paling sedikit 10 persen dari total kepemilikan saham perusahaan.

Dengan memenuhi ketiga syarat kumulatif tersebut, Pasal 18A menjadi fasilitas yang bersifat opsional bagi eksportir sektor pertambangan. Eksportir yang memilih untuk memanfaatkan ketentuan ini dikenakan kewajiban penempatan dana paling sedikit 30% untuk jangka waktu minimal 3 bulan. Penempatan tersebut boleh dilakukan pada bank devisa yang ditetapkan, yang kini mencakup bank devisa non-BUMN selain bank BUMN.

Mekanisme Opt-Out dan Konsekuensi Hukum

Bagi eksportir yang memenuhi kriteria Pasal 18A namun memutuskan untuk tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, mereka tetap tunduk pada ketentuan PP 2/2026. Artinya, mereka wajib melakukan penempatan 100% selama paling singkat 12 bulan pada Bank Devisa BUMN untuk sektor pertambangan nonmigas dengan lima tujuan penggunaan sebagaimana Pasal 11A. Untuk sektor pertambangan migas, kewajiban penempatan minimal 30% selama 3 bulan tetap berlaku pada Bank Devisa BUMN.

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Eksportir yang memilih tidak menggunakan Pasal 18A diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat tersebut juga harus mendapat tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Batas waktu peng Submission surat ini adalah selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pengumuman resmi.

Apabila surat pernyataan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, eksportir tersebut dinyatakan secara otomatis memilih untuk memanfaatkan fasilitas Pasal 18A. Keputusan otomatis ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi dalam pengelolaan devisa ekspor. Susiwijono Moegiarso menekankan bahwa fleksibilitas ini bertujuan untuk mendukung daya saing industri SDA Indonesia di pasar internasional tanpa mengorbankan stabilitas mata uang nasional.