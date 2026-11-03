Aturan Baru Bahlil Wajibkan Tambang Prioritaskan Kontraktor Lokal dan Larang Afiliasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terbitkan Keputusan Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mewajibkan perusahaan tambang mengutamakan kontraktor lokal dan melarang afiliasi perusahaan.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh perusahaan tambang di Indonesia untuk mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dalam setiap proyek operasionalnya. Aturan ketat ini secara eksplisit melarang praktik penggunaan kontraktor yang memiliki keterkaitan afiliasi dengan pihak perusahaan induk, sebuah langkah strategis yang diambil untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih adil kepada masyarakat setempat.

Kebijakan fundamental ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berjudul Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi ini secara resmi mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010, menandai era baru dalam tata kelola industri pertambangan nasional yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah.

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Transparansi Aturan Larangan Afiliasi Kontraktor

Keputusan Menteri ini menetapkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib memprioritaskan perusahaan jasa pertambangan yang berlokasi di dalam wilayah kabupaten atau kota yang bersebelahan langsung dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Larangan ketat juga diberlakukan bagi pihak-pihak yang melibatkan anak perusahaan atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara tanpa mendapatkan persetujuan tertulis langsung dari Menteri.

Larangan tersebut mencakup dua skenario utama yang dianggap berpotensi menciptakan monopoli dan ketimpangan ekonomi. Pertama, adalah kepemilikan saham langsung dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus terhadap entitas pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan. Kedua, adalah adanya kesamaan identitas antara satu atau lebih penerima manfaat akhir atau beneficial owner dari perusahaan induk dengan perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk untuk mengelola operasional.

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Prosedur pengajuan pengecualian atau izin penggunaan afiliasi hanya dapat diberikan kepada operator yang sedang menjalankan tugas khusus dari Pemerintah, seperti proyek strategis nasional berupa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, serta kegiatan pengembangan atau pemanfaatan batubara berskala besar. Setiap permohonan persetujuan dari perusahaan untuk melibatkan afiliasi harus diajukan secara resmi kepada Menteri, dengan kewajiban pemerintah memberikan keputusan dalam tenggat waktu maksimal empat belas hari kerja sejak dokumen lengkap diterima.

Dampak Ekonomi dan Respons Pelaku Usaha Besar

Bahlil Lahadalia secara terbuka menguraikan latar belakang penerbitan aturan ini saat menyampaikan sambutan di acara MINERBA CONVEX 2026 yang diselenggarakan di Jiexpo pada Senin dua November dua ribu dua puluh enam. Ia mengakui bahwa kebijakan tersebutmenuai banyak kritik dari sesama pengusaha besar yang merasa dirugikan, namun ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah penambangan.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini mengkritik praktik lama di mana seluruh rantai pasokan, mulai dari pengadaan material bangunan hingga layanan jasa pribadi, sering kali dimonopoli oleh pelaku usaha dari Jakarta yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan induk. Pendekatan ini dianggap merugikan masyarakat lokal yang hidup di sekitar wilayah tambang karena tidak mendapatkan porsi manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang mereka miliki. Kebijakan baru ini dirancang untuk memecah monopoli tersebut dan memastikan pembagian pekerjaan kepada kontraktor lokal.

Regulasi yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal delapan belas September dua ribu dua puluh enam ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan sekelompok pelaku usaha tertentu. Bahlil menekankan bahwa ketika terjadi benturan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi, prioritas utama adalah memberikan rasa keadilan dan peluang berusaha bagi masyarakat daerah setempat yang selama ini terabaikan.

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Implikasi Strategis bagi Sektor Pertambangan Nasional

Penerapan aturan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan langsung menular ke tingkat masyarakat desa atau kota sekitar lokasi operasi tambang. Dengan mewajibkan prioritas pada kontraktor lokal, pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengembangkan kapasitas usaha kecil menengah di wilayah administrasi tempat izin usaha beroperasi.

Kepatuhan terhadap pedoman teknis ini akan menjadi standar baru dalam setiap evaluasi kinerja perusahaan pertambangan. Pemerintah daerah dan komunitas lokal kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut akses terhadap proyek-proyek jasa pertambangan yang bernilai tinggi. Implementasi aturan ini menandai pergeseran paradigma dari model ekstraktif yang menguntungkan pemodal besar menuju model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial di seluruh Indonesia.