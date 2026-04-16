Aturan Barang Bawaan Haji: Rokok dan Batasan Nilai Bea Masuk Diperjelas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan merinci fasilitas kepabeanan bagi jemaah haji saat kepulangan, termasuk batasan rokok yang dibawa dan ketentuan bea masuk barang bawaan serta kiriman. Aturan ini bertujuan memberikan kejelasan bagi jemaah untuk menghindari denda atau pemusnahan barang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, melalui Kepala Seksi Impor III, Chinde Marjuang Praja, memberikan penjelasan rinci mengenai pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi jemaah haji saat kepulangan dari Tanah Suci. Dalam taklimat media yang digelar secara virtual di Jakarta pada Kamis, Chinde menggarisbawahi bahwa rezim kepabeanan di banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung lebih mengatur ketentuan barang impor dibandingkan ekspor. Hal ini berdampak langsung pada barang-barang yang dibawa oleh jemaah haji saat kembali ke Tanah Air.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah mengenai pembawaan rokok. Chinde menjelaskan bahwa jika jemaah haji membawa rokok lebih dari 200 batang, maka kelebihan jumlah tersebut akan dimusnahkan. Aturan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025, yang menetapkan batasan pembebasan cukai atas barang kena cukai hasil tembakau (CHT) yang dibawa oleh penumpang. Untuk sigaret, batasan bebas cukai adalah maksimal 200 batang. Sementara itu, untuk cerutu dibatasi hingga 25 batang, dan tembakau iris maksimal 100 gram. Selain itu, hasil pengolahan tembakau lainnya juga memiliki batasan maksimal 100 gram atau setara. Peraturan ini juga mencakup rokok elektrik, di mana rokok elektrik padat memiliki batasan 140 batang atau 40 kapsul. Untuk rokok elektrik cair sistem terbuka, batasannya adalah 30 mililiter, dan untuk sistem tertutup, maksimal 12 mililiter. Batasan ini berlaku untuk penumpang berusia 18 tahun ke atas.

Apabila seorang penumpang membawa lebih dari satu jenis barang CHT, maka pembebasan cukai akan diberikan secara proporsional sesuai dengan kuota masing-masing jenis barang. Menariknya, untuk rokok yang dianggap sebagai barang bawaan ekspor, Pemerintah tidak menetapkan adanya pembatasan. Namun, Chinde mengingatkan jemaah haji untuk tetap memperhatikan dan memahami kebijakan yang berlaku di negara tujuan, termasuk Arab Saudi, yang mungkin memiliki peraturan tersendiri mengenai barang-barang yang dibatasi untuk dibawa keluar maupun masuk. Pengaturan ini penting agar jemaah terhindar dari masalah hukum atau penyitaan barang saat berada di luar negeri maupun saat kepulangan.

Lebih lanjut, DJBC secara umum telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang bawaan maupun barang kiriman jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Fasilitas ini bertujuan untuk meringankan beban jemaah dan memudahkan proses kepulangan mereka. Untuk jemaah haji reguler, mereka akan mendapatkan fasilitas pembebasan secara penuh atas seluruh barang bawaan yang mereka miliki. Ini berarti jemaah haji reguler tidak akan dikenakan bea masuk maupun pajak impor atas barang-barang yang mereka bawa pulang. Namun, berbeda dengan jemaah haji khusus, pemerintah telah menetapkan batas pembebasan bea masuk. Bagi jemaah haji khusus, batas nilai kepabeanan atau Free on Board (FOB) untuk barang bawaan ditetapkan maksimal 2.500 dolar Amerika Serikat. Apabila nilai barang bawaan melebihi batas tersebut, maka kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 10 persen, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk Pajak Penghasilan (PPh) atas kelebihan nilai barang tersebut, diberikan pengecualian atau dikecualikan.

Selain itu, ada pula aturan khusus untuk barang kiriman yang dibawa melalui penyelenggara pos. Pemerintah menetapkan batas FOB maksimal 3.000 dolar Amerika Serikat untuk barang kiriman. Batas ini dibagi lagi menjadi dua pengiriman, di mana masing-masing pengiriman tidak boleh melebihi 1.500 dolar Amerika Serikat. Ketentuan ini dibuat untuk mengelola arus barang kiriman dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. DJBC berharap dengan adanya penjelasan ini, jemaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memahami aturan yang berlaku sehingga proses kepulangan mereka dapat berjalan lancar dan tanpa kendala, serta tidak ada lagi kebingungan mengenai barang bawaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kesadaran akan aturan ini juga penting untuk menghindari potensi sanksi atau denda yang dapat memberatkan jemaah. Dengan transparansi informasi, diharapkan jemaah haji dapat fokus pada ibadah dan pengalaman spiritual mereka tanpa dibebani kekhawatiran administrasi kepabeanan.

Perlu digarisbawahi bahwa kebijakan kepabeanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan rinci mengenai batasan rokok dan nilai barang bawaan serta kiriman ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman di kalangan jemaah haji. Chinde Marjuang Praja menegaskan kembali pentingnya jemaah untuk mendapatkan informasi yang akurat sebelum melakukan perjalanan. Mengingat banyaknya barang yang dibawa, terutama oleh jemaah yang telah berbelanja oleh-oleh di Tanah Suci, pemahaman terhadap aturan kepabeanan menjadi krusial. DJBC senantiasa berupaya untuk menyederhanakan proses bea cukai bagi jemaah haji, namun kepatuhan dari sisi jemaah tetap menjadi faktor penentu kelancaran.

Selain rokok, barang-barang lain yang mungkin dilarang atau dibatasi di negara tujuan juga perlu diperhatikan. Jemaah disarankan untuk selalu memeriksa daftar barang yang tidak boleh dibawa atau dibatasi sebelum berangkat, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji. Namun, pemanfaatan fasilitas ini harus tetap dalam koridor aturan yang telah ditetapkan. Diharapkan informasi ini tersampaikan dengan baik kepada seluruh calon jemaah haji, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara optimal. Komitmen DJBC untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji terus ditingkatkan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan kepabeanan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan seluruh jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan tenang dan membawa keberkahan dari ibadah haji mereka. Kerjasama antara jemaah dan petugas bea cukai akan menjadi kunci sukses dalam penerapan aturan ini dan kelancaran proses kepulangan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK Sebut SIta 6 Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai, Termasuk Alat ElektronikKPK menyita 6 unit barang bukti dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Read more »

Aturan Baru Bea Cukai 2026, Simak Ketentuannya agar Barang dari Luar Negeri Lolos PemeriksaanBea cukai menerbitkan aturan baru tentang kepabeanan yang resmi berlaku mulai 1 April 2026. Berikut ketentuannya!

Read more »

KPK Bakal Beberkan ke Publik Penerimaan 6 Barang Faizal Assegaf dari Tersangka Dugaan Korupsi Bea CukaiKPK bakal beberkan penerimaan 6 barang Faizal Assegaf dari tersangka dugaan korupsi Bea Cukai. Simak pengungkapan transparan dari KPK.

Read more »

KPK Pamerkan Barang Bukti, Faizal Assegaf Diduga Terima 'Apple' hingga Mirrorless Lumix dari Tersangka Bea CukaiKPK pamer barang dugaan suap Faizal Assegaf dari tersangka Bea Cukai. Monitor Apple hingga kamera Lumix disita.

Read more »

Bea Cukai Bebaskan Seluruh Barang Bawaan Jemaah Haji, Ini Syaratnya!DJBC membebaskan pungutan pajak untuk barang bawaan jemaah haji reguler. Kebijakan ini mempermudah membawa oleh-oleh dari tanah suci ke Indonesia.

Read more »

DJBC jelaskan aturan barang bawaan rokok oleh jemaah hajiDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, terdapat ketentuan mengenai barang bawaan rokok oleh jemaah haji Indonesia. Kepala ...

Read more »