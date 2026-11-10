Atta Rumnan Berduet Dengan Rossa di Sabah, Tak Ada Waktu Latihan

Penyanyi Malaysia Atta Rumnan tampil berduet dengan Rossa di Sabah. Mereka tak sempat latihan bersama karena jadwal sangat padat, namun penampilan ini sukses memukau.

Penyanyi muda asal Malaysia, Atta Rumnan, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan tampil di panggung Remember Fest Jakarta. Ia menjadi satu-satunya perwakilan musisi dari negara jiran yang diundang untuk berkolaborasi langsung dengan sederet legenda dan bintang pop kontemporer Indonesia di acara tersebut.

Atta Rumnan Mengikuti Jejak Musisi Legendaris

Penampilan Atta Rumnan di Remember Fest Jakarta menempatkan dirinya dalam satu barisan dengan nama-nama besar yang telah melegenda di industri musik Tanah Air. Ia berbagi panggung dengan grup band legendaris Dewa 19, Padi Reborn, dan Ada Band, yang telah menguasai lanskap musik Indonesia selama dekade-dekade terakhir.

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Di sisi lain, panggung yang sama juga diisi oleh deretan bintang papan atas era kini yang memiliki basis penggemar sangat luas. Nama-nama seperti Tulus, Mahalini, Hindia, dan Sal Priadi turut hadir, menciptakan atmosfer kompetisi sehat namun kolaboratif di tengah acara musik berskala besar tersebut.

Undangan Eksklusif Rossa di Sabah

Keberuntungan besar Atta Rumnan datang ketika ia berkesempatan berbincang langsung dengan diva pop senior Rossa di area belakang panggung Remember Fest. Pertemuan santai di antara keduanya tidak berjalan biasa saja, melainkan berujung pada tawaran tak terduga yang mengubah langkah kariernya ke arah baru yang lebih menantang.

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Rossa secara langsung mengajak Atta Rumnan untuk berduet dalam sebuah acara eksklusif yang akan diselenggarakan di Sabah, Malaysia. Undangan tersebut datang begitu saja tanpa persiapan matang, memberikan tekanan tinggi bagi penyanyi muda tersebut untuk segera menyetujui proposal kolaborasi lintas negara yang bernilai tinggi ini.

Jadwal Padat Hambat Proses Latihan Bersama

Menanggapi undangan dari Rossa, Atta Rumnan mengambil keputusan cepat untuk terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Sabah. Perjalanan maraton ini ditempuh dengan waktu yang sangat terbatas, meninggalkan sedikit ruang bagi persiapan teknis atau penguatan materi vokal sebelum pertunjukan resmi berlangsung.

Ketibaan di lokasi acara tidak memberi waktu bagi keduanya untuk melakukan sesi latihan vokal bersama. Tantangan terbesar bagi Atta Rumnan adalah menyelaraskan aransemen lagu hanya melalui sesi sound check singkat bersama para musisi pengiring Rossa, tanpa ada waktu untuk membahas nuansa orkestrasi atau dinamika vokal secara mendalam.

Penampilan Memukau di Hadapan Pejabat Pemerintah

Di atas panggung Sabah, Atta Rumnan membuktikan kematangan mentalnya di bawah tekanan penampilan di hadapan tamu VIP dan jajaran pejabat pemerintah. Ia tampil memikat saat membawakan sejumlah nomor lagu yang dipilih dengan cermat, mulai dari tembang legendaris Kasih Tak Sampai hingga lagu berbahasa Mandarin bertajuk Wo Men Bu Yi Yang.

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Kolaborasi ini ditutup dengan penampilan single terbarunya, Maafkan, yang menunjukkan perkembangan artistik Atta Rumnan sebagai vokalis muda yang mampu beradaptasi dengan gaya musik yang berbeda. Kehadirannya di Sabah ini menjadi bukti bahwa bakat muda dari Malaysia dapat bersaing dan diterima oleh audiens lintas batas negara dengan persiapan minimal namun eksekusi maksimal.