Atresia Naufa Candani dan Aurelia Syakira Putri Laga Final Junior International Series 2026

Pasangan ganda putri Atresia Naufa Candani dan Aurelia Syakira Putri berhasil melaju ke babak final MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 setelah mengalahkan pasangan PB Jaya Raya Jakarta. Mereka akan mempertemukan sesama wakil Indonesia di Djarum Arena, Kudus.

Pasangan ganda putri Atresia Naufa Candani dan Aurelia Syakira Putri berhasil melaju ke babak final MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 di Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah. Kemenangan ini memastikan pertarungan sesama atlet Indonesia di partai puncak ajang tingkat internasional tersebut.

Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada Minggu, tanggal 15 November 2026. Kehadiran dua pasangan ganda putri asal Indonesia di babak final menandai dominasi pemain dalam negeri setelah seluruh pesaing dari negara lain tersingkir sejak awal babak perempat final.

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Detail Pertandingan dan Strategi Atresia dan Aurelia

Atresia Naufa Candani dan Aurelia Syakira Putri mencapai babak final setelah mengalahkan pasangan dari PB Jaya Raya Jakarta, Nathania Prasetya dan Nadhifa Nur Zahra. Mereka meraih kemenangan dengan skor telak 21-19 pada gim pertama dan 21-15 pada gim kedua. Total durasi pertandingan berlangsung selama 52 menit.

Atresia Naufa Candani mengungkapkan bahwa performa mereka terus meningkat sepanjang turnamen. Di babak 16 besar, mereka sempat mengalami rubber game atau pertandingan tiga gim. Namun, kimia dan koordinasi permainan mereka semakin membaik di babak perempat final dan semifinal.

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Atresia juga menyebutkan bahwa kemenangan di babak semifinal tidak datang dengan mudah. Pada gim pertama, lawan sempat membaca strategi permainan mereka dengan baik. Namun, di gim kedua, pasangan ini berhasil menerapkan strategi serangan yang lebih agresif untuk mengunci kemenangan.

Posisi Pemain Lain dan Target Juara

Persaingan sengit juga terjadi di sektor tunggal putri U-19. Pemain unggulan ketiga, Raisya Affatunisa, akan menghadapi rekan satu klubnya dari PB Djarum, Frisca Adelia Arifah, yang merupakan unggulan keempat. Laga ini akan mempertemukan dua atlet elit dari klub yang sama.

Di sektor ganda putri U-19, babak final akan mempertemukan dua pasangan dari PB Djarum. Atresia/Aurelia sebagai unggulan pertama akan menghadapi pasangan Jane Maira Faiza dan Hani Miftasari yang berada di peringkat ketiga. Aurelia Syakira Putri menyatakan bahwa target utama mereka adalah meraih gelar juara di ajang internasional ini.

Aurelia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan target tersebut, mereka harus terus melakukan evaluasi terhadap penampilan di pertandingan sebelumnya. Mereka juga perlu menganalisis permainan lawan di final meskipun sering kali bertemu dalam sesi latihan rutin.

Dominasi PB Djarum dan Jaya Raya Jakarta

Perang saudara juga terjadi di sektor tunggal putra U-15. Pertandingan akan mempertemukan dua wakil dari PB Jaya Raya Jakarta, Ghalib Ahnaf Dira melawan Revie Lumoindong. Hal yang sama terjadi di sektor tunggal putri U-13 dengan duel antara Angelice Luigi Nathan dari Jaya Raya Satria dan Maura Wahyu Keisha dari PB Jaya Raya Jakarta.

Pasangan ganda putra U-19 dari PB Djarum, Muhammad Rizki Mubarrok dan Faizal Pangestu, juga berhasil mengamankan tiket ke babak final. Mereka mengalahkan Arybka Okta Disabian dan Muhammad Zilazik Artando Zakaria dari PB Jaya Raya Jakarta dengan skor 21-16 dan 21-9.

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Muhammad Rizki Mubarrok mengakui bahwa gim pertama sempat menjadi tantangan karena mereka terlalu santai. Poin lawan semakin mendekat setelah mereka kehilangan fokus. Namun, di gim kedua, mereka memperbaiki permainan dengan memberikan tekanan sejak awal.

Sejak babak 32 besar hingga semifinal, pasangan Muhammad Rizki Mubarrok dan Faizal Pangestu selalu menutup laga dalam dua gim langsung tanpa perlu memainkan gim ketiga. Keistimewaan ini menunjukkan konsistensi tingkat tinggi sepanjang turnamen.

Evaluasi dan Langkah Menuju Titik Puncak

Di sektor ganda putra U-19, babak final akan mempertemukan unggulan pertama PB Djarum, Muhammad Rizki Mubarrok dan Faizal Pangestu, melawan unggulan kelima dari PB Jaya Raya Jakarta, Revand Harianto dan Akmal Nurrahman.

Muhammad Rizki Mubarrok menyebutkan bahwa kekurangan yang ditemukan selama turnamen ini akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi lawan di babak final. Mereka berusaha tidak memberi lawan ruang untuk mengembangkan permainan dengan memberikan tekanan maksimal.

Keberhasilan pasangan ganda putra dan putri ini menunjukkan kekuatan klub PB Djarum dan PB Jaya Raya Jakarta dalam menghasilkan atlet muda berprestasi. Para pemain akan terus berlatih dan mempersiapkan strategi terbaik untuk memastikan gelar juara di MilkLife Indonesia Junior International Series 2026.