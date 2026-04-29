Atletico Madrid vs Arsenal: Persiapan dan Strategi dalam Semifinal Liga Champions

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, dan manajer Arsenal, Mikel Arteta, berbagi pandangan tentang persiapan dan strategi tim mereka menjelang leg pertama semifinal Liga Champions. Simeone mengungkapkan tidak ada tekanan, sementara Arteta optimis dengan peluang Arsenal. Kedua tim juga telah mengumumkan formasi yang akan digunakan dalam pertandingan.

Reaksi para pemain Atletico Madrid dalam adu penalti pertandingan sepak bola final Copa del Rey (Piala Raja) antara Club Atletico Madrid vs Real Sociedad di stadion La Cartuja di Seville pada 18 April 2026 menjadi sorotan utama.

Dalam pertandingan yang penuh ketegangan, kedua tim menunjukkan kualitas permainan yang tinggi, dengan Atletico Madrid akhirnya meraih kemenangan setelah laga yang seru dan berkepanjasan. Para pemain Atletico Madrid tampak sangat emosional, merayakan kemenangan dengan euforia yang luar biasa, sementara pemain Real Sociedad terlihat menyesalkan peluang yang hilang. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengungkapkan bahwa tidak ada tekanan dalam dirinya menjelang pertandingan semifinal Liga Champions melawan Arsenal. Ia lebih memilih untuk fokus pada persiapan tim dengan baik dan menikmati momen ini.

Simeone mengatakan, Tidak ada tekanan, ada tanggung jawab, ada kegembiraan khusus. Kami harus siap untuk bermain. Pada akhirnya, ini adalah laga sepak bola dan para pemain yang menentukan. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik.

Kami ingin memainkan laga yang kami bayangkan dan membawanya ke titik di mana kami dapat menyulitkan mereka. Dalam laga melawan Arsenal, Ademola Lookman diragukan tampil, lantaran mengalami masalah dan harus lebih dulu memulihkan kondisinya. Kondisi tersebut membuat Atletico Madrid akan memasang Nicolas Gonzalez di posisi gelandang kiri, melengkapi kuartet lini tengah bersama Giuliano Simeone, Koke, dan Johnny Cardoso. Sementara itu, Mikel Arteta, manajer Arsenal, menunjukkan keyakinan tinggi soal peluang timnya dalam leg pertama semifinal Liga Champions.

Ia menyatakan bahwa Arsenal telah mempersiapkan pertandingan untuk memenangkannya dan tidak ada keraguan tentang itu. Arteta juga mengakui kesulitan pertandingan ini, tetapi ia yakin bahwa Arsenal telah menunjukkan kemampuan mereka di Eropa, di lapangan mana pun. Ia mengatakan, Kami tahu kesulitan pertandingan ini, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan di Eropa, di lapangan mana pun, apa yang mampu kami lakukan. Dalam laga menghadapi Atletico Madrid, Arsenal diprediksi akan mengandalkan duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes di lini belakang.

Sementara, Declan Rice dan Christopher Norgaard akan dipasang sebagai poros lini tengah yang mendukung Eberechi Eze sebagai gelandang serang. Sayap kanan dan kiri Arsenal akan diisi oleh Noni Madueke dan Gabriel Martinelli yang membantu Viktor Gyokeres sebagai penyerang tengah. Formasi kedua tim juga menjadi sorotan.

Atletico Madrid akan menggelar formasi 4-4-2 dengan Juan Musso sebagai penjaga gawang, Marcos Llorente, Marc Pubill, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri di lini belakang, Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Nicolás González di lini tengah, dan Alexander Sørloth serta Antoine Griezmann di barisan penyerang. Sementara itu, Arsenal akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan David Raya sebagai penjaga gawang, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié di lini belakang, Christian Nørgaard, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli di lini tengah, dan Viktor Gyökeres sebagai penyerang tengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atletico Madrid Arsenal Liga Champions Diego Simeone Mikel Arteta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Liga Champions: Semifinal Sengit PSG vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs ArsenalSimak jadwal Liga Champions 2025/2026 yang sudah memasuki babak semifinal.

Read more »

Arsenal Dapat Kabar Bagus, Atletico Madrid Diprediksi Tak Bisa Diperkuat Julian AlvarezAtletico Madrid menghadapi ancaman kehilangan Julian Alvarez jelang leg pertama semifinal Liga Champions kontra Arsenal.

Read more »

Atletico Madrid Dihantui Cedera, Julian Alvarez Diragukan Tampil Lawan ArsenalPersiapan Atletico Madrid jelang laga besar kontra Arsenal di semifinal Liga Champions jauh dari kata ideal.

Read more »

Atletico Madrid vs Arsenal: Rekor, Statistik, dan Fakta Jelang Semifinal Liga ChampionsFakta lengkap Atletico Madrid vs Arsenal pada semifinal Liga Champions 2025-2026, termasuk rekor, statistik, dan performa kedua tim.

Read more »

Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal: Jaga Asa Rebut Trofi PerdanaSaksikan pertarungan sengit Atletico Madrid vs Arsenal di semifinal leg pertama Liga Champions.

Read more »

Atletico Madrid Tantang Arsenal di Semifinal Liga ChampionsAtletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dan akan menghadapi Arsenal di semifinal Liga Champions. Pertandingan ini menjanjikan duel taktik dan mental yang sengit, terutama dengan keunggulan Atletico saat bermain di kandang. Arsenal harus mengatasi masalah konsistensi dan tekanan untuk bisa meraih kemenangan.

Read more »