Atletico Madrid Tumbang di Final Copa del Rey, Simeone Akui Keunggulan Real Sociedad dan Faktor Kelelahan

Atletico Madrid harus menelan kekecewaan setelah gagal meraih trofi Copa del Rey musim 2025-2026. Dalam pertandingan final yang berlangsung sengit melawan Real Sociedad di Stadion La Cartuja, Seville, tim asuhan Diego Simeone kalah melalui drama adu penalti. Simeone mengakui bahwa timnya belum berada dalam performa terbaik dan menyoroti intensitas serta efektivitas lawan, sambil juga mengisyaratkan faktor kelelahan pasca-pertandingan berat di Liga Champions.

Atletico Madrid harus menunda ambisi mereka untuk mengangkat trofi perdana musim ini. Tim berjuluk Los Rojiblancos tersebut harus mengakui keunggulan Real Sociedad dalam partai puncak Copa del Rey edisi 2025-2026 yang digelar di Stadion La Cartuja, Seville, pada 18 April 2026. Kekalahan ini terjadi setelah kedua tim harus menjalani adu penalti yang mendebarkan untuk menentukan sang juara, sebuah skenario yang akhirnya berpihak pada tim asal Basque tersebut.

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan komentarnya pasca-pertandingan dengan nada penuh pengertian terhadap upaya keras anak asuhnya. Ia menyatakan, 'Saya hanya mencoba berada di sana untuk para pemain, karena mereka tahu mereka telah mengerahkan upaya yang luar biasa, dengan babak kedua yang sangat bagus dan perpanjangan waktu.' Namun, pelatih asal Argentina itu juga tidak menutupi kenyataan bahwa performa timnya belum mencapai puncak. Simeone secara spesifik menyoroti kurangnya intensitas yang konsisten dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Real Sociedad. 'Kami menyamakan kedudukan tetapi kemudian kehilangan intensitas lagi, mereka lebih intens meskipun tidak banyak peluang emas,' ungkap Simeone, menggambarkan jalannya pertandingan yang penuh perjuangan.

Di sisi lain, Real Sociedad merayakan momen bersejarah mereka. Mikel Oyarzabal dan rekan-rekannya menampilkan kegembiraan luar biasa setelah berhasil mengamankan gelar juara melalui adu penalti dengan skor 4-3 atas Atletico Madrid. Foto-foto yang mengabadikan momen euforia tersebut beredar luas, menjadi bukti nyata kebahagiaan Real Sociedad dan kekecewaan mendalam bagi kubu Atletico Madrid.

Meski harus menelan pil pahit, Diego Simeone menunjukkan sportivitas yang tinggi dengan menerima hasil tersebut secara legawa. Ia menilai bahwa keberuntungan dalam undian adu penalti memang belum berpihak pada timnya kali ini. 'Kami bermain dengan baik, para pemain memberikan segalanya. Sayangnya, adu penalti berpihak kepada mereka. Kami mengucapkan selamat kepada mereka. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan,' ujar Simeone. Ia menambahkan, salah satu faktor yang mungkin memengaruhi performa anak asuhnya adalah kelelahan yang dialami setelah melakoni pertandingan yang sangat ketat melawan Barcelona di leg kedua perempat final Liga Champions hanya beberapa hari sebelum final Copa del Rey ini. Kelelahan fisik dan mental dari duel melawan tim sekuat Barcelona di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Atletico Madrid untuk bisa tampil optimal di final Copa del Rey, meskipun para pemain telah berusaha keras dan menunjukkan determinasi yang tinggi sepanjang 120 menit pertandingan, serta dalam eksekusi tendangan penalti yang krusial





