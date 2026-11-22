Atletico Madrid meraih kemenangan telak 0-3 atas Getafe berkat gol Baena, Cardoso, dan Grimaldo. Tim kini berada di posisi ketiga LaLiga, selisih dua poin dari Real Madrid.

Atletico Madrid mencatatkan kemenangan yang sangat memuaskan dalam kompetisi LaLiga pada hari Minggu. Klub sepak bola asal ibu kota Spanyol ini berhasil mengalahkan rival regional, Getafe, dengan skor telak 0-3. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Atletico Madrid untuk memperketat persaingan di klasemen atas liga.

Mekanisme Gol Baena Cardoso Grimaldo

Atletico Madrid menunjukkan dominasi penuh sejak menit awal pertandingan. Tim tidak memerlukan waktu lama untuk membuka keunggulan. Gol pertama terjadi setelah Julián Álvarez menguasai bola di dalam kotak penalti. Álvarez kemudian mengoper bola ke belakang ke arah Álex Baena.

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Baena langsung melepaskan tembakan keras yang mengarah ke sudut dekat gawang. Tembakan tersebut masuk ke jala dan membuat skor menjadi 0-1 untuk tuan rumah. Gol ini menunjukkan kualitas serangan yang tajam dan koordinasi yang baik di lini depan Atletico Madrid.

Di babak pertama, tepatnya menjelang laga berjalan setengah jam, terjadi momen krusial akibat kesalahan kiper. Kiper Getafe, David Soria, mengalami *blunder* saat menghadapi tendangan sepak pojok milik Julián Álvarez. Soria attempting untuk menerjang bola namun gagal mencapainya.

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Bola justru melintas di atas kepala kiper asal Spanyol tersebut. David Soria pun tidak berdaya ketika Johnny Cardoso memanfaatkan peluang tersebut dengan suntukan keras. Gol kedua ini membuat skor berubah menjadi 0-2 bagi Atletico Madrid sebelum istirahat.

Posisi dan Perspektif Klub Liga Spanyol

Kemenangan ini menempatkan Atletico Madrid di posisi ketiga klasemen sementara LaLiga. Posisi ini membuat tim tersebut terpaut dua poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua. Sementara itu, pemuncak klasemen masih dipegang oleh FC Barcelona dengan selisih lima poin dari Atletico.

Statistik pertahanan menjadi keunggulan besar bagi Atletico Madrid sepanjang musim ini. Tim tersebut tercatat sebagai klub yang kebobolan paling sedikit di seluruh Liga Spanyol. Total gol yang masuk ke gawang mereka hanya sebanyak sepuluh gol sepanjang kompetisi berjalan.

Di babak kedua, Getafe terlihat kehilangan daya gedor untuk menciptakan ancaman serius. Tim tamu kesulitan mengorganisir serangan mereka menghadapi pertahanan Atletico yang solid. Hal ini membuat Atletico relatif mudah menjaga gawangnya tetap bersih dari masuknya gol tambahan dari lawan.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kedekatan waktu dengan akhir pertandingan menjadi momen menentukan bagi penalti ketiga. Alexander Sørloth jelas didorong dari belakang oleh pemain Getafe, Djené Dakonam. Aksi ini merupakan pelanggaran keras yang terjadi di area penalti.

Wasit melakukan pemeriksaan melalui sistem VAR (Video Assistant Referee). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memang nyata. Keputusan wasit adalah memberikan kartu kuning kedua kepada Djené Dakonam karena pelanggaran berulang atau berat.

Pemberian kartu kuning kedua ini otomatis意味着 pemain tersebut diusir dari lapangan. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Atletico Madrid mendapatkan hadiah penalti. Gol ketiga ini dicetak oleh Alejandro Grimaldo melalui eksekusi penalti yang tenang.

Skor akhir 0-3 ini menjadi bukti konsistensi Atletico Madrid di kandang mereka. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin berharga, tetapi juga meningkatkan moral tim. Langkah selanjutnya adalah mempertahankan performa ini di pertandingan LaLiga berikutnya untuk mengejar Real Madrid dan FC Barcelona.