Atlet Pijat Tebing Indonesia, Robby Al Hilmi, Meraih Medali Perak di World Climbing Series Madrid 2026

Robby Al Hilmi berhasil meraih medali perak di World Climbing Series Madrid 2026, menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang membawa pulang medali dari seri Madrid ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat memicu semangat atlet lainnya.

Atlet panjat tebing Indonesia , Antasyafi Robby Al Hilmi , berhasil meraih medali perak di World Climbing Series Madrid 2026 . Robby menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi, mengalahkan sejumlah lawan tangguh dari berbagai negara.

Meskipun harus puas di posisi kedua, pencapaian Robby sangat patut diapresiasi. Ia menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang berhasil membawa pulang medali dari seri Madrid ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat memicu semangat atlet lainnya. Robby memulai perjalanannya di putaran final dengan performa impresif, mengungguli wakil China dan Amerika.

Babak semifinal menjadi laga yang sangat sengit, dengan selisih waktu hanya 0,06 detik dari lawannya. Di babak final, Robby berhadapan dengan atlet China, Shuhong Chu. Meskipun harus puas dengan medali perak, pencapaian ini tetap merupakan hasil yang membanggakan. Medali perak ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan di olahraga panjat tebing dunia.

Selain Robby, Indonesia juga mengirimkan beberapa atlet terbaiknya, seperti Veddriq Leonardo dan Raharjati Nursamsa, meskipun tidak mampu melaju lebih jauh di putaran final. PP FPTI mengirimkan tujuh atlet disiplin speed untuk mengikuti World Climbing Series Madrid 2026, bertujuan untuk memberikan pengalaman bertanding dan mengukur kemampuan atlet Indonesia





World Climbing Series Madrid 2026 Antasyafi Robby Al Hilmi Medali Perak Pijat Tebing Indonesia

Tiga Atlet Speed Putri Merah Putih Raih Tiket Final World Climbing Series Madrid 2026Tiga atlet speed putri Indonesia berhasil mengamankan tiket ke putaran final World Climbing Series Madrid 2026 setelah menempati posisi teratas pada kualifikasi di Spanyol. Desak Made menempati posisi keempat dengan waktu 6,58 detik, Rajiah Sallsabillah peringkat kesembilan dengan 6,81 detik, dan Berthidgna Devi Surya Kusuma lolos dari zona kelolosan ke-16 dengan catatan 7,07 detik. Keberhasilan ini memberi dorongan moral bagi tim Indonesia menjelang final pada Minggu malam, sementara skuad putra masih menyiapkan atlet untuk babak kualifikasi selanjutnya.

Atlet Panjat Tebing Indonesia Antasyafi Robby Al Hilmi Raih Perak di World Climbing Series Madrid 2026Antasyafi Robby Al Hilmi meraih medali perak di nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 setelah mencatat waktu 4,81 detik, kalah tipis dari atlet China Shuhong Chu yang mencatat 4,75 detik. Robby menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang membawa pulang medali, sementara dua atlet lainnya, Veddriq Leonardo dan Raharjati Nursamsa, terhenti di babak sebelumnya karena experiencing Fall. Di sektor putri, tiga atlet Indonesia berhasil melaju ke putaran final.

