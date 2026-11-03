Atlet Pencak Silat Semarang Ayudiah Rivana Tridiandinata Meninggal Dunia

Ayudiah Rivana Tridiandinata, atlet pencak silat Semarang, meninggal dunia usai operasi cedera di Porprov Jawa Tengah 2026, polisi siapkan ekshumasi.

Atlet pencak silat asal Semarang, Ayudiah Rivana Tridiandinata, meninggal dunia pada Rabu, 28 Oktober 2026, pagi hari, setelah menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya saat bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026. Perempuan berusia 19 tahun itu tercatat sebagai atlet berprestasi, dan kematiannya kini menjadi perhatian aparat kepolisian.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriyadi menyatakan bahwa langkah ekshumasi akan dikoordinasikan dengan keluarga Ayudiah. Rencana tersebut disiapkan karena keluarga korban menolak dilakukan autopsi, sehingga jalur ekshumasi dipilih untuk mengetahui penyebab pasti kematian sang atlet.

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Kronologi Cedera Jari Tengah hingga Operasi RS Primaya

Cedera pada ruas jari tengah terjadi saat Ayudiah menghadapi atlet dari Kabupaten Batang dalam pertandingan perempat final pada Senin, 26 Oktober 2026. Cedera itu menjadi awal rangkaian perawatan medis yang berujung pada operasi.

Atlet berusia 19 tahun tersebut kemudian menjalani operasi di RS Primaya pada Selasa, 27 Oktober 2026, malam hari. Setelah operasi selesai, kondisi Ayudiah disebut stabil dan baik.

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Ayudiah bahkan sempat berkomunikasi dengan keluarganya setelah menjalani operasi. Tidak lama kemudian, ia meninggal dunia pada Rabu, 28 Oktober 2026, pagi hari.

Polrestabes Semarang Siapkan Ekshumasi, Keluarga Tolak Autopsi

Polrestabes Semarang, melalui Kasat Reskrim AKBP Agus Supriyadi, menyiapkan rencana ekshumasi terhadap jenazah Ayudiah Rivana Tridiandinata. Ekshumasi merupakan proses pembongkaran makam untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

Dalam kasus ini, ekshumasi dinilai perlu dilakukan agar penyebab pasti meninggalnya atlet berprestasi tersebut dapat diketahui. Keluarga korban sebelumnya menolak autopsi, sehingga kepolisian akan berkoordinasi dengan keluarga terkait pelaksanaan langkah tersebut.

Sumber yang tersedia belum menyebutkan jadwal pasti pelaksanaan ekshumasi. Kepastian waktu masih menunggu hasil koordinasi antara Polrestabes Semarang dan pihak keluarga.

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Sorotan Keselamatan Atlet di Ajang Porprov Jawa Tengah

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang penanganan cedera atlet di ajang Porprov Jawa Tengah 2026, meski penyebab kematian Ayudiah belum dipastikan. Kepastian mengenai penyebab kematian hanya dapat diperoleh melalui proses pemeriksaan yang disepakati dengan keluarga.

Bagi keluarga, dunia olahraga, dan para atlet pencak silat di Jawa Tengah, kasus ini menjadi pengingat pentingnya penanganan medis yang cepat dan tepat ketika cedera terjadi saat bertanding. Informasi lanjutan mengenai hasil ekshumasi dan langkah penyelidikan akan menjadi rujukan penting untuk memahami kronologi secara utuh.