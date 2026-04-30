Atlet Panjat Tebing Indonesia Raih Emas dan Rekor Dunia di Asian Beach Games Sanya 2026

Dua atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih, berhasil meraih emas dan memecahkan rekor dunia dalam nomor estafet putri di Asian Beach Games ke-6 di Sanya, Tiongkok. Prestasi ini menunjukkan dominasi Indonesia di cabang olahraga tersebut dan menjadi modal berharga untuk kompetisi internasional mendatang.

Capaian membanggakan ini diraih dalam nomor estafet putri yang berlangsung di Sanya, Tiongkok, pada perhelatan Asian Beach Games ke-6 yang diselenggarakan mulai 22 hingga 30 April 2026.

Mereka tidak hanya meraih emas, tetapi juga berhasil mencetak rekor dunia di nomor tersebut. Hal ini menunjukkan dominasi atlet Indonesia di cabang olahraga panjat tebing. Kemenangan ini menjadi penutup manis perjuangan kontingen Indonesia pada multievent olahraga pantai tersebut dan menjadi modal berharga menuju seri World Cup Climbing. Prestasi ini menunjukkan kekuatan serta potensi atlet panjat tebing Indonesia di kancah internasional.

Harapan untuk terus berprestasi di masa depan semakin terbuka lebar. Medali emas pertama Indonesia di Asian Beach Games Sanya 2026 ini dipersembahkan oleh Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih dari nomor estafet putri. Kedua atlet kebanggaan Bali ini tampil dominan dan menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi. Keberhasilan mereka menjadi sorotan utama dalam perolehan medali Indonesia.

Tak hanya meraih medali emas, Desak Made Rita dan Kadek Adi Asih juga menorehkan catatan fantastis dengan memecahkan rekor dunia. Prestasi ganda ini menunjukkan bahwa atlet panjat tebing Indonesia memiliki daya saing yang sangat tinggi di level global. Ini adalah bukti kerja keras, dedikasi, dan latihan intensif yang telah mereka jalani. Mengawali dari posisi keempat kualifikasi dengan waktu 14,27 detik, keduanya menunjukkan peningkatan signifikan.

Di babak semifinal, keduanya sukses menyingkirkan pasangan Tiongkok, Zhou Yafei/Deng Lijuan dengan catatan 13,174 detik, yang sekaligus memecahkan rekor dunia nomor speed women's relay. Saya persembahkan medali ini untuk Indonesia. Ini Asian Beach Games pertama saya dan langsung emas. Semoga menjadi awal yang baik untuk target berikutnya, tambah Desak.

Sebelumnya, medali pertama untuk Indonesia adalah perak yang diraih oleh Antasyafi Robby Al Hilmi di nomor speed putra pada 28 April 2026. Meskipun sempat melakukan false start di final, Robby menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Keberhasilan dua medali ini menjadi awal yang baik bagi kontingen Indonesia di ajang tersebut.

