ASUS ROG meluncurkan ROG Xbox Ally X20 edisi spesial di Indonesia. Perangkat portable ini hadir dengan opsi standalone tanpa aksesoris tambahan.

ASUS ROG resmi memperkenalkan perangkat gaming portabel edisi spesial bernama ROG Xbox Ally X20 di Indonesia. Peluncuran ini dilakukan secara khusus pada tanggal 5 Desember 2026 untuk memperingati dua dekade inovasi perusahaan dalam industri gaming.

Perangkat ini hadir dengan opsi pembelian terpisah yang memungkinkan konsumen mendapatkan unit hardware tanpa harus membeli paket eksklusif yang menyertakan aksesoris premium. Langkah ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi para gamer lokal yang ingin memiliki perangkat edisi dua puluh tahun tanpa komitmen biaya tambahan.

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Rincian Spesifikasi Hardware dan Performa

ROG Xbox Ally X20 menggunakan prosesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme sebagai jantung performanya. Kombinasi komponen internal ini dirancang oleh ASUS untuk menghadirkan pengalaman gaming yang bertenaga tinggi dalam bentuk perangkat yang ringkas dan mudah dibawa ke mana saja.

Sektor layar menjadi salah satu daya tarik utama perangkat ini karena dilengkapi panel OLED berukuran 7,4 inci dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 piksel. Layar tersebut mampu menampilkan kecerahan standar sebesar 600 nits dan dapat mencapai puncak kecerahan hingga 1.400 nits untuk konten HDR.

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ASUS juga memberikan sertifikasi VESA DisplayHDR True Black 1400 serta dukungan teknologi Dolby Vision. Cakupan warna DCI-P3 mencapai 100 persen dan telah divalidasi oleh Pantone untuk memastikan akurasi warna yang kaya dan detail gambar yang tajam.

Desain Estetika Edisi Spesial

Desain fisik ROG Xbox Ally X20 mengusung chassis transparan berwarna hitam dengan aksen emas yang mencolok. Gaya visual ini terinspirasi dari estetika era gaming dua dekade lalu dan menjadi pembeda signifikan dari perangkat standar di pasaran.

Edisi spesial ini hadir untuk merayakan tonggak sejarah dua puluh tahun ASUS ROG. Para pengembang ingin menciptakan perangkat yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bermain, tetapi juga sebagai simbol perayaan inovasi teknologi gaming.

Kebijakan Harga dan Opsi Pembelian

Keberadaan opsi pembelian terpisah memberikan alternatif bagi gamer yang menginginkan perangkat edisi spesial. Konsumen dapat membeli unit utama saja tanpa harus membeli ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses atau aksesori premium lainnya.

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Strategi ini memungkinkan pasar Indonesia untuk menjangkau lebih banyak pengguna dengan anggaran yang berbeda. Langkah tersebut memastikan bahwa perangkat premium ini dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing gamer di Tanah Air.

Pernyataan Resmi Manajer ASUS Indonesia

Country Manager ASUS Indonesia, Lenny Lin, menegaskan bahwa ROG Xbox Ally X20 bukan sekadar perangkat gaming biasa. Ia menyatakan bahwa perangkat ini merupakan simbol perjalanan dua puluh tahun ASUS ROG dalam menghadirkan inovasi bagi komunitas gaming di seluruh dunia.

Lenny Lin menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resminya pada hari Jumat, 19 November 2026. Ia menekankan bahwa kehadiran opsi standalone di Indonesia diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi lebih banyak gamer untuk memiliki perangkat spesial ini.

ASUS berharap kebijakan baru ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kebebasan pilihan pembelian. Langkah ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk tetap relevan dan dekat dengan komunitas gamer Indonesia yang terus berkembang pesat.