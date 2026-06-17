Asus ROG Luncurkan Laptop Gaming Layar Ganda Zephyrus Duo GX651 di Indonesia

Asus ROG resmi meluncurkan laptop gaming premium ROG Zephyrus Duo GX651 di Indonesia. Laptop ini memiliki desain dual-screen vertikal, prosesor Intel Core Ultra 9 386H dengan NPU 50 TOPS, dan GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Dilengkapi layar utama OLED 16 inci HDR dan layar sentuh 3K, RAM 64GB, SSD 2TB, serta sistem pendingin cerdas.

Asus Republic of Gamers (ROG) resmi meluncurkan laptop gaming premium terbaru, ROG Zephyrus Duo GX651, ke pasar Indonesia pada Rabu, 17 Juni 2026. Perangkat ini menjadi salah satu inovasi terbaru di dunia laptop gaming dengan menghadirkan desain dual-screen yang unik.

Laptop ini mengusung dua layar yang disusun secara vertikal dan terhubung melalui engsel khusus yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimal bagi pengguna. Dengan kehadiran ROG Zephyrus Duo GX651, Asus semakin memperkuat posisinya di segmen laptop gaming kelas atas, khususnya bagi para gamer dan kreator konten yang membutuhkan performa tinggi serta multitasking yang optimal. Dari segi performa, ROG Zephyrus Duo GX651 ditenagai oleh prosesor Intel Core Ultra 9 386H yang sudah dilengkapi dengan Intel NPU hingga 50 TOPS.

Kehadiran NPU ini memungkinkan laptop untuk menjalankan berbagai tugas berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih efisien, seperti peningkatan grafis real-time, pengoptimalan pengaturan game, dan percepatan rendering video. Untuk urusan grafis, laptop ini menggunakan NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU dengan TGP (Total Graphics Power) mencapai 150W. Kombinasi prosesor dan GPU ini memastikan bahwa laptop mampu menjalankan game-game AAA terkini dengan pengaturan grafis tinggi serta aplikasi kreatif seperti rendering 3D dan editing video 4K tanpa hambatan.

Fitur unggulan lainnya adalah sistem layar ganda yang menjadi ciri khas seri Zephyrus Duo. Layar utama merupakan panel ROG Nebula OLED berukuran 16 inci yang mendukung teknologi HDR, memberikan kualitas gambar yang tajam, warna akurat, dan kontras yang tinggi. Sementara itu, layar kedua yang disebut ROG ScreenPad Plus memiliki resolusi 3K (2880 x 1800) dan mendukung sentuhan (touchscreen). Layar kedua ini dapat digunakan untuk menampilkan kontrol tambahan, monitoring sistem, atau aplikasi pendukung saat bermain game atau bekerja.

Desain engsel 320 derajat memungkinkan layar kedua terangkat secara otomatis saat laptop dibuka, memberikan sudut pandang yang ergonomis. Keyboard magnetik yang dapat dilepas-pasang juga menambah fleksibilitas, memungkinkan pengguna untuk menempatkan keyboard di posisi yang paling nyaman, atau bahkan menggunakan keyboard eksternal. Untuk menjaga performa tetap optimal saat menjalankan beban kerja berat, ROG Zephyrus Duo GX651 dilengkapi dengan sistem pendingin ROG Intelligent Cooling. Sistem ini menggabungkan dual fan, heat pipe, dan teknologi pendingin cair untuk memastikan suhu komponen tetap terkendali.

Pengguna juga dapat mengatur profil pendingin melalui software Armoury Crate untuk menyesuaikan antara performa dan kebisingan. Dari segi memori dan penyimpanan, laptop ini dibekali RAM 64GB DDR5X 8533 yang terpasang di papan (on-board) serta media penyimpanan 2TB PCIe 4.0 M.2 SSD. Kapasitas RAM yang besar memungkinkan multitasking berat tanpa lag, sementara SSD cepat memastikan waktu loading game dan aplikasi yang singkat. Baterai berkapasitas 90Wh juga disematkan untuk mendukung mobilitas, meskipun untuk penggunaan gaming berat tetap disarankan menggunakan adaptor daya.

Selain perangkat keras utama, Asus turut memberikan berbagai layanan tambahan yang menarik. Paket penjualan mencakup garansi internasional selama 2 tahun, perlindungan kerusakan akibat kelalaian pengguna (Accidental Damage Protection) selama 2 tahun, serta bonus berupa 3 bulan PC Game Pass, langganan Microsoft 365 Basic, lisensi Asus Office Home 2024, dan penyimpanan cloud. Dengan seluruh keunggulan ini, ROG Zephyrus Duo GX651 menjadi pilihan tepat bagi para gamer hardcore dan kreator profesional yang menginginkan laptop gaming dengan inovasi desain dan performa terdepan.

Harga yang ditawarkan pun sesuai dengan segmen premium, namun fitur-fitur yang disediakan sepadan dengan investasi yang dikeluarkan. Bagi yang tertarik, laptop ini sudah tersedia di gerai-gerai resmi Asus dan mitra e-commerce di Indonesia





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