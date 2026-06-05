Astra Luncurkan Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta untuk Dorong Budaya Transportasi Umum

PT Astra International meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta untuk mengajak karyawannya menggunakan transportasi umum guna mendukung hari lingkungan hidup sedunia dan inisiatif Jakarta sebagai kota global yang lebih hijau. Program ini didukung oleh cashback melalui aplikasi AstraPay yang terintegrasi dengan Transjakarta dan MRT. Peluncuran hadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengapresiasi langkah Astra dan berharap could menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Program ini selaras dengan upaya keberlanjutan Astra melalui Astra 2030 Sustainability Aspirations dan program Desa Sejahtera Astra yang telah membantu lebih dari 1.500 desa di seluruh Indonesia.

Astra meluncurkan program Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Program ini dirancang untuk mengajak karyawan Astra menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT Jakarta dalam aktivitas sehari-hari menuju kantor.

Peluncuran dilakukan di Menara Astra dengan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden Direktur Astra Rudy, serta berbagai eksekutif dan perwakilan Insan Astra. Gubernur Pramono Anung mengapresiasi langkah Astra dan berharap program ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk mendukung budaya transportasi umum di Jakarta. Presiden Direktur Astra Rudy menegaskan bahwa program ini selain memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, juga sejalan dengan filosofi Catur Dharma Astra untuk memberikan kontribusi bagi bangsa.

Program ini menyediakan cashback melalui AstraPay yang terintegrasi dengan aplikasi transportasi umum. Astra juga telah sebelumnya menghiasi halt Transjakarta dan stasiun MRT dengan karya seni kolaborasi. Dalam konteks keberlanjutan, Astra telah meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations yang mencakup pengurangan emisi, energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah, serta program Desa Sejahtera Astra yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.

Hinggi saat ini, program Desa Sejahtera telah menjangkau lebih dari 1.500 desa di 35 provinsi dengan lebih dari 3 juta manfaat dan ekspor produk desa mencapai Rp411 miliar. Di Jakarta, Astra mendukung Kampung Iklim, menanami lebih dari satu juta pohon, mengelola bank sampah, membina sekolah dan UMKM, serta kontribusi pada ruang publik dan revitalisasi kawasan





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