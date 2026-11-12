Astra Isuzu Luncurkan Program Keanggotaan dengan 7 Fasilitas Gratis

Astra Isuzu memperkenalkan Astra Isuzu Membership di Jakarta pada 12 November 2026. Program ini menawarkan tujuh fasilitas tambahan gratis untuk mendukung operasional kendaraan niaga pelanggan.

Astra Isuzu resmi memperkenalkan program Astra Isuzu Membership pada Kamis, 12 November 2026, di Jakarta. Peluncuran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih komprehensif bagi konsumen yang menggunakan kendaraan niaga. Program baru ini dirancang khusus untuk memberikan berbagai keuntungan tambahan yang signifikan bagi para pemilik bisnis transportasi.

Mekanisme Tujuh Fasilitas Keanggotaan

Program Astra Isuzu Membership memberikan akses ke tujuh fasilitas tambahan yang dapat dinikmati oleh pelanggan secara gratis. Yohanes Pratama, Chief Executive Astra Isuzu, menjelaskan bahwa kendaraan niaga merupakan aset produktif yang krusial dalam operasional usaha. Oleh karena itu, Astra Isuzu ingin menjadi mitra yang dapat diandalkan sejak proses pembelian hingga kendaraan digunakan. Tujuh fasilitas tersebut meliputi perpanjangan garansi, perlindungan kendaraan, pelatihan pengemudi, dan layanan purnajual prioritas.

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Salah satu fitur unggulan adalah Extended Warranty yang memperpanjang garansi selama satu tahun atau hingga 50.000 kilometer di luar masa garansi Agen Pemegang Merek. Selain itu, pelanggan juga mendapatkan fasilitas gratis berupa kaca film dan perlindungan antikarat untuk menjaga kondisi bodi kendaraan. Terdapat juga perlindungan ekstra berupa santunan sopir bagi pengemudi yang memenuhi persyaratan tertentu. Dukungan ini memberikan rasa aman tambahan bagi perusahaan yang mengoperasikan armada kendaraan.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Nilai Tambah

Dari sisi layanan pelanggan, Astra Isuzu Membership menghadirkan dukungan teknis yang lebih responsif. Program ini mencakup free visiting fee untuk Bengkel Isuzu Berjalan (BIB) hingga jarak 30 kilometer dari lokasi pengguna. Fasilitas ini didukung oleh jaringan bengkel yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Pelanggan dapat memesan layanan secara mudah melalui Astra Isuzu User Response Assistant atau AURA. Prioritas penanganan perbaikan kendaraan juga diberikan untuk meningkatkan uptime operasional hingga 10 jam.

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Peluncuran program ini diharapkan menjadi pembeda utama antara pengalaman pelanggan Astra Isuzu dengan dealer kendaraan niaga lainnya. Yohanes Pratama menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung keberlangsungan bisnis pelanggan. Dengan adanya dukungan layanan yang lebih baik, diharapkan produktivitas armada kendaraan niaga dapat terjaga dengan optimal. Hal ini sejalan dengan visi Astra Isuzu untuk memperkuat peran sebagai mitra bisnis yang andal.

Dampak Nyata dan Perluasan Jaringan Layanan

Astra Isuzu terus memperkuat jaringan penjualan dan layanan di seluruh Indonesia untuk mendukung program baru ini. Selain memperluas jangkauan layanan di Aceh, perusahaan juga berkolaborasi dengan bengkel umum melalui program Bengkel Isuzu Mitra Astra atau BIMA. Saat ini, jaringan Astra Isuzu didukung oleh lebih dari 60 outlet penjualan resmi. Selain itu, terdapat 1.300 partshop dan 100 unit Bengkel Isuzu Berjalan yang siap melayani kebutuhan pelanggan.

Pengembangan jaringan ini merupakan bagian dari strategi Astra Isuzu dalam memperluas akses layanan bagi pelanggan. Strategi ini juga melibatkan kolaborasi dengan mitra lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Di tengah dinamika pasar kendaraan niaga, Astra Isuzu berusaha menjaga kinerja bisnis melalui penguatan kualitas layanan. Hingga Agustus 2026, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini melampaui pertumbuhan pasar kendaraan niaga secara keseluruhan yang hanya mencapai 11 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan layanan dan jaringan memberikan dampak positif yang nyata terhadap kinerja penjualan perusahaan.