Astra Honda Racing Team Sukses Merebut 3 Podium di FIM Asia Road Racing Championship 2026

Para pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) tampil gemilang di seri ketiga FIM Asia Road Racing Championship (AARC) 2026. Mereka berhasil merebut 3 podium di kelas AP 250 dan SS 600.

Para pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) sukses merebut 3 podium di seri ketiga FIM Asia Road Racing Championship (AARC) 2026. Berlangsung di Sirkuit Motegi , Jepang, 13-14 Juni 2026, para rider AHRT mengibarkan bendera Merah Putih di kelas AP 250 dan SS 600.

Irfan Ardiansyah tampil gemilang pada balapan akhir pekan ini. Turun sebagai pebalap pengganti Muhammad Badly Ayatullah yang masih dalam masa pemulihan cedera, Irfan berhasil mengunci podium kedua di dua race sekaligus bersama motor balap unggulan CBR250RR. Dalam race pertama yang digelar pada Sabtu (13/6/2026), Irfan memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menempel ketat kelompok depan.

Ia membangun pertahanan lini balap yang sangat taktis sepanjang 10 lap sebelum melakukan akselerasi penuh di sektor terakhir pada lap penutup dan menyentuh garis finis di posisi kedua dengan selisih 0,161 detik dari pemenang. Semangat itu berlanjut pada race 2 yang digelar di hari Minggu (14/6/2026). Irfan kembali bersaing ketat di grup terdepan. Rapatnya jarak antarpebalap membuat aksi saling salip hampir terjadi di tiap sektor.

Sempat terlempar di posisi ketujuh pada akhir lap, namun Irfan mampu melakukan manuver terukur di beberapa tikungan terakhir sehingga ia dapat mengamankan posisi kedua. Baca Juga: 2 Podium untuk Astra Honda dari Irfan dan Herjun di Race Pertama ARRC Motegi Back-to-back podium pun diukir oleh Irfan di Motegi





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Astra Honda Racing Team FIM Asia Road Racing Championship Irfan Ardiansyah CBR250RR Sirkuit Motegi

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