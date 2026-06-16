Astra Boy Kelana Soebroto: Kolaborasi Antara Generasi Muda dan Masyarakat Pemerintah Daerah

Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan tema itu dipilih untuk menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperluas dampak dari setiap gerakan sosial yang dilakukan generasi muda. Jawa Timur dipilih sebagai kota pertama dalam rangkaian roadshow karena memiliki jumlah generasi muda yang besar.

Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan tema itu dipilih untuk menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperluas dampak dari setiap gerakan sosial yang dilakukan generasi muda. Jawa Timur dipilih sebagai kota pertama dalam rangkaian roadshow karena memiliki jumlah generasi muda yang besar.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Provinsi Jawa Timur, populasi Generasi Z dan milenial mencapai sekitar 46 persen dari total penduduk atau hampir 19,5 juta jiwa. Astra ingin menegaskan bahwa setiap inisiatif baik dari generasi muda akan memiliki dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan ekosistem pendukung yang berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi antara Satu Indonesia Awards dan Desa Sejahtera Astra, kami berharap semakin banyak inisiatif anak muda yang dapat berkembang, berintegrasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan program apresiasi tahunan Astra bagi generasi muda yang berkontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Pada penyelenggaraan tahun ini, Astra juga memperkuat kolaborasi dengan program Desa Sejahtera Astra.

Melalui sinergi tersebut, para penerima apresiasi diharapkan dapat berperan sebagai penggerak maupun fasilitator dalam pengembangan desa sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Besarnya jumlah generasi muda tersebut dinilai menjadi modal penting dalam melahirkan berbagai solusi dan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, hingga teknologi. Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat sosial itu juga menjadi ruang berbagi inspirasi bagi para agen perubahan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi Astra karena memilih Banyuwangi sebagai salah satu lokasi roadshow Satu Indonesia Awards 2026





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Astra Boy Kelana Soebroto Kolaborasi Antara Generasi Muda Dan Masyarakat Jawa Timur Generasi Z Dan Milenial

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