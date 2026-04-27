Astra Agro Lestari Buka Pendaftaran Program Pengembangan Calon Pemimpin (PDP) Batch XXII

PT Astra Agro Lestari Tbk membuka kesempatan bagi talenta muda melalui Planter Development Program (PDP) Batch XXII hingga 3 Mei 2026. Program ini merupakan jalur rekrutmen strategis untuk mencetak calon pemimpin masa depan di industri kelapa sawit, terbuka untuk berbagai jurusan dan wilayah operasional perusahaan.

PT Astra Agro Lestari Tbk kembali menghadirkan peluang emas bagi para talenta muda Indonesia melalui program unggulan Planter Development Program ( PDP ) Batch XXII. Pendaftaran untuk program pengembangan kepemimpinan ini dibuka hingga tanggal 3 Mei 2026, memberikan waktu yang cukup bagi para fresh graduate untuk mempersiapkan diri dan mendaftarkan diri.

Program PDP ini bukan sekadar program rekrutmen biasa, melainkan sebuah investasi strategis dari Astra Agro Lestari dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang kompeten dan berdaya saing di industri kelapa sawit yang dinamis. Astra Agro Lestari, sebagai salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di Indonesia, menyadari bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada produktivitas perkebunan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan bisnis tersebut.

Oleh karena itu, perusahaan secara konsisten menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan talenta, termasuk melalui program PDP yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Program Planter Development Program (PDP) Batch XXII ini dirancang secara komprehensif untuk membekali para peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang dibutuhkan untuk sukses di industri kelapa sawit.

Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli dan praktisi berpengalaman di lapangan, serta terlibat dalam berbagai proyek dan inisiatif strategis yang akan mengasah kemampuan teknis dan manajerial mereka. Program ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kepemimpinan, sehingga para peserta tidak hanya menjadi profesional yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. Untuk dapat mengikuti program ini, terdapat beberapa kualifikasi umum yang harus dipenuhi oleh para pelamar.

Salah satunya adalah kesediaan untuk ditempatkan di wilayah operasional Astra Agro Lestari, yang meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan komitmen Astra Agro Lestari untuk mengembangkan potensi para peserta di berbagai lokasi operasional perusahaan. Selain itu, program ini terbuka untuk lulusan dari berbagai jurusan, tergantung pada jalur PDP yang dipilih. Astra Agro Lestari menyediakan beberapa jalur dalam PDP Batch XXII, yang mengakomodasi berbagai latar belakang pendidikan dan minat para pelamar.

Jalur-jalur tersebut meliputi jurusan Pertanian (Agronomi, Agroteknologi, Hama Penyakit Tanaman, Ilmu Tanah), Kehutanan, Biologi, Teknik Elektro, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Pertanian, Teknik Pengairan, dan Teknik Alat Berat. Keberagaman pilihan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu untuk berkontribusi dalam sektor perkebunan modern. Proses pendaftaran untuk PDP Batch XXII dilakukan secara online melalui tautan yang telah disediakan oleh Astra Agro Lestari.

Para pelamar diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan mengunggah seluruh dokumen dan persyaratan yang diminta. Penting untuk diingat bahwa seleksi untuk program ini bersifat kompetitif, sehingga para pelamar disarankan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan sudah lengkap dan valid sebelum mendaftar. Astra Agro Lestari tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi akademik yang baik, tetapi juga kandidat yang memiliki potensi kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, dan semangat untuk belajar dan berkembang.

Program ini diperuntukkan bagi kandidat yang belum pernah mendaftar pada event Astra Virtue periode Maret 2026. Melalui program Planter Development Program (PDP), Astra Agro Lestari berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan, yang akan mendukung pertumbuhan dan kemajuan industri kelapa sawit Indonesia. Program ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Astra Agro Lestari dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.

Bagi para talenta muda yang memiliki passion di bidang perkebunan dan ingin membangun karier yang menjanjikan, program PDP Batch XXII ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Astra Agro Lestari tidak hanya menawarkan peluang karier yang menarik, tetapi juga lingkungan kerja yang kondusif dan budaya perusahaan yang mendukung pengembangan diri dan inovasi





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

