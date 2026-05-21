Aston Villa Menang Hadiah Besar ke Liga Champions, Berkat Final Liga Europa

Aston Villa mempertahankan gelar juara Liga Europa 2024/2025 setelah mengalahkan Freiburg 3-0 di final akhir pekan lalu. Prestasi ini melengkapi musim impresif Villa sepanjang musim ini, setelah sebelumnya memastikan tiket Liga Champions lewat posisi keempat besar Premier League.

Sebelumnya, Villa berada di papan bawah dan hanya terpaut satu poin dari zona degradasi saat kedatangan Unai Emery pada November 2022. Pada waktu singkat, pelatih asal Spanyol tersebut berhasil mengubah arah klub secara menyeluruh dan membangun mentalitas baru untuk Villa kembali kompetitif di level tertinggi. Kini, Villa bukan hanya bersaing di Premier League, tetapi juga mampu menjuarai kompetisi Eropa. Tepat sepekan setelah final Liga Europa, Villa kembali tampil impresif di Liga Super Spanyol.

Mereka hanya tertinggal 1-2 saat melawan Barcelona di leg kedua. Namun, di leg ketiga, Villa membalas skor dan keluar sebagai pemenang 2-0. Prestasi ini menambah momentum Villa untuk semakin percaya diri di musim depan, memastikan tiket Liga Champions. Unai Emery, manajer Villa, mengungkapkan rasa puas dan bangga setelah kemenangan di final Liga Europa: "Kami perlu mencoba lagi untuk bersaing memperebutkan trofi, terutama di Eropa, ini adalah kesempatan yang sangat bagus.

Namun tentu saja, Premier League adalah sesuatu yang fantastis, bagaimana kami tampil selama empat tahun, berada di posisi tujuh besar, lima besar, sekarang kami berada di urutan keempat lagi melawan tim-tim terbaik di dunia.

" Villa menunjukkan gairah dan kepercayaan diri mereka sejak awal final Liga Europa, dengan kesalahan sendiri yang membawa Freiburg unggul 1-0. Namun, Villa-lah yang menggeser momentum dengan gol pada situasi bola mati. Villa terus menjaga intensitas hingga akhirnya menambah dua gol lagi sebelum laga usai. Freiburg kesulitan keluar dari tekanan dan tidak mampu mengembangkan permainan sepanjang babak kedua.

Laga final ini adalah partai final Eropa keenam di karier Unai Emery. Di lima laga sebelumnya, Emery berhasil dimenangkan empat kali. Rekor tersebut membuat Emery menjadi pelatih dengan koleksi gelar Liga Europa terbanyak sepanjang sejarah. Sebelumnya, ia meraih tiga trofi bersama Sevilla dan satu gelar saat menangani Villarreal.

Prestasi ini mempopulerkan Villa sebagai kekuatan baru di Eropa. Dukungan manajemen, suporter, dan kestabilan tim membuat proyek Emery berkembang sangat cepat. Gelar ini juga menjadi simbol kebangkitan Aston Villa sebagai kekuatan baru di Eropa.

Villa kini menatap musim depan dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara Liga Europa.





