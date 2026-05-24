Aston Villa Keganalan Newcastle, Jenderal Manchester City Selesai

Pemain Aston Villa Ollie Watkins mencetak gol pada laga Premier League/Liga Inggris antara Man City vs Aston Villa di Manchester, Minggu evening, Mei 2026. Kekalahan ini juga menjadi akhir perjalanan Pep Guardiola bersama City setelah sebelumnya memastikan hengkang dari klub. Manchester City langsung menguasai permainan sejak menit awal melalui penguasaan bola yang dominan.

Manchester City langsung menguasai permainan sejak menit awal melalui penguasaan bola yang dominan. Peluang pertama lahir pada menit ke-11 saat Tijjani Reijnders melepaskan tembakan dari sudut sempit yang hanya mengenai sisi luar gawang. Gol pembuka akhirnya datang pada menit ke-23 lewat Antoine Semenyo. Bola muntah hasil situasi sepak pojok disambar Semenyo dengan sepakan voli keras ke sudut bawah gawang.

City hampir menggandakan keunggulan menjelang turun minum. Namun, Marco Bizot melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tembakan keras Reijnders menuju pojok atas gawang. Aston Villa bangkit segera setelah babak kedua dimulai. Ollie Watkins mencetak gol penyeimbang usai memanfaatkan bola liar dari sepak pojok Matty Cash.

Watkins kembali menghukum pertahanan City pada menit ke-61. Penyerang timnas Inggris itu lolos menerima umpan terobosan Ross Barkley sebelum menaklukkan Bizot, dengan VAR kemudian mengesahkan gol tersebut. Villa hampir menambah keunggulan saat Leon Bailey melepaskan tembakan melengkung yang membentur tiang gawang. Tekanan tim tamu membuat lini belakang City kesulitan keluar dari tekanan.

Manchester City sempat mengira berhasil menyamakan skor pada menit ke-90 lewat Phil Foden. Namun, VAR menganulir gol tersebut karena offside tipis dalam proses serangan. Kemenangan ini mempertegas musim impresif Aston Villa di kompetisi domestik dan Eropa. Ollie Watkins pun layak terpilih sebagai Man of the Match berkat dua gol pentingnya di laga Man City vs Aston Villa





