Aston Villa Juara Liga Europa 2025/2026: Dominasi Total dan Rekor Baru Morgan Rogers

Aston Villa berhasil menjuarai UEFA Europa League 2025/2026 setelah mengalahkan SC Freiburg, dengan Morgan Rogers mencetak rekor sebagai pemain Inggris termuda di final.

Aston Villa FC berhasil mengukir sejarah emas dalam dunia sepak bola Eropa dengan meraih gelar juara UEFA Europa League musim 2025/2026. Pertandingan final yang berlangsung dengan penuh tensi di Tupras Stadyumu menjadi saksi bisu bagaimana dominasi total diperlihatkan oleh pasukan asuhan Unai Emery .

Sejak peluit pertama dibunyikan, Aston Villa tampil dengan agresivitas yang luar biasa, mengendalikan ritme permainan, dan memojokkan lawan mereka, SC Freiburg. Stadion Tupras Stadyumu dipenuhi oleh ribuan suporter yang menciptakan atmosfer elektrik, memberikan dukungan penuh bagi kedua tim yang bertanding. Namun, sejak menit awal, terlihat jelas bahwa Aston Villa datang dengan rencana permainan yang sangat matang. Unai Emery menerapkan sistem pressing tinggi yang membuat pemain SC Freiburg kesulitan dalam membangun serangan dari lini belakang.

Koordinasi antar lini yang solid, mulai dari pertahanan yang kokoh hingga transisi cepat ke lini depan, membuat Villa mampu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan berbagai peluang emas. Kemenangan ini bukan sekadar tentang trofi, melainkan pembuktian bahwa Aston Villa telah kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di level tertinggi kompetisi antar klub Eropa. Keunggulan Aston Villa dimulai pada babak pertama melalui aksi efisien Youri Tielemans dan Emiliano Buendia yang berhasil menyarangkan bola ke gawang Freiburg.

Namun, sorotan utama pertandingan ini tertuju pada sosok pemain muda berbakat, Morgan Rogers. Pemain Inggris berusia 23 tahun tersebut tampil sangat menentukan dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-58. Gol tersebut tercipta melalui aksi sliding yang sangat presisi saat menyambar umpan silang rendah yang dikirimkan oleh Emiliano Buendia. Selain mencetak gol, Rogers juga berperan besar dalam proses gol pembuka yang dicetak Tielemans lewat sebuah assist akurat dari situasi bola mati.

Penampilan Rogers tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, tetapi juga mengukir catatan sejarah penting bagi sepak bola Inggris. Ia kini tercatat sebagai pemain Inggris termuda berusia 23 tahun 298 hari yang mampu mencetak gol dalam final kompetisi besar Eropa, sebuah pencapaian yang terakhir kali diraih oleh Steven Gerrard saat membela Liverpool melawan Alaves pada Piala UEFA tahun 2001 silam. Musim ini menjadi periode transformasi luar biasa bagi karier Morgan Rogers.

Tidak hanya produktif dalam mencetak gol di laga final, ia juga konsisten menjadi motor serangan dan kreator peluang bagi Aston Villa di Liga Inggris. Statistik assist yang dikumpulkannya sepanjang musim ini sangat mengesankan, menempatkannya dalam jajaran elit kreator serangan di Premier League. Bahkan, sejak turnamen Piala Dunia Antarklub FIFA, hanya segelintir pemain seperti Bruno Fernandes, Rayan Cherki, dan Dominik Szoboszlai yang memiliki jumlah assist lebih banyak daripada dirinya.

Rogers mengungkapkan kegembiraannya setelah laga berakhir, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim dan menjadi momen yang sangat membanggakan bagi para penggemar setia klub. Ia menyebutkan bahwa sulit untuk mengungkapkan perasaan tersebut dengan kata-kata karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk mencapai titik ini. Kemenangan ini juga mempertegas reputasi Unai Emery sebagai spesialis kompetisi Europa League, yang sekali lagi membuktikan kemampuannya membawa tim meraih kejayaan di panggung internasional.

Keberhasilan Aston Villa mengangkat trofi Liga Europa 2025/2026 membawa dampak signifikan tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi representasi sepak bola Inggris di Eropa. Dengan kemenangan ini, Premier League berpotensi mengirimkan hingga enam wakil ke Liga Champions musim depan, sebuah pencapaian yang menunjukkan dominasi liga Inggris di kancah global. Bagi kapten John McGinn, kemenangan ini terasa sangat spesial dan emosional.

Ia mengenang masa-masa ketika ia hanya bisa melihat rekan sejawat seperti Jack Grealish dan Andy Robertson merayakan kejayaan bersama klub mereka, dan kini ia bisa merasakan sendiri euforia menjadi juara Eropa. Perjalanan Aston Villa dari tim papan tengah menjadi juara Eropa adalah kisah inspiratif tentang visi, kerja keras, dan manajemen tim yang tepat. Kegembiraan yang dirasakan oleh seluruh skuad Aston Villa tidak terbendung saat peluit panjang dibunyikan.

Para pemain berlarian ke arah tribun penonton, merayakan pencapaian yang telah lama mereka impikan. Trofi ini menjadi simbol kebangkitan klub yang kini siap menghadapi tantangan lebih besar di masa depan, termasuk persaingan sengit di Liga Champions





