The article highlights the final of Liga Europa in 2026 between Freiburg and Aston Villa. Ribeiro tells his team from the side of the pitch. He notices the loss of control of the match as early as the middle of the first half as the Germans lose to the pressure of Villa. Throughout the game Aston Villa plays better and ends up winning.

Pelatih Freiburg , Julian Schuster memberikan instruksi kepada pemainnya dari pinggir lapangan saat final Liga Europa melawan Aston Villa , 21 Mei 2026. Merasa jalannya pertandingan, sejak pertengahan babak pertama, wakil Jerman tersebut memang mulai kehilangan kendali permainan dan kesulitan menghadapi tekanan lawan.

Aston Villa tampil lebih efektif sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai juara. Freiburg gagal menjaga disiplin permainan, terutama saat bertahan di area sendiri. Schuster menilai timnya tak mampu mempertahankan intensitas setelah 40 menit awal yang cukup menjanjikan. Pelatih berusia 41 tahun itu mengakui atmosfer final memberi tekanan besar kepada para pemainnya.

Setelah Villa mengambil alih tempo pertandingan, Freiburg terlihat semakin sulit keluar dari tekanan. Kekalahan ini pun meninggalkan kekecewaan mendalam bagi seluruh tim. Aston Villa Hajar Freiburg 3-0 di Final Liga Europa: Tielemans dan Emi Buendia Tampil Kesetanan, Siapa Lagi yang Gemilang





