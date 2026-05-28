Kedua klub Inggris ini berhasil menambah daftar panjang keberhasilan klub-klub Inggris di kompetisi UEFA. Berbeda dengan itu, Arsenal harus puas diri dengan gelar juara Premier League mereka.

Aston Villa dan Crystal Palace menulis bab baru di kompetisi UEFA musim 2025/2026 dengan mengangkat trofi Eropa. Kedua klub Inggris ini berhasil menambah daftar panjang keberhasilan klub-klub Inggris di kompetisi UEFA .

Berbeda dengan itu, Arsenal harus puas diri dengan gelar juara Premier League mereka. Trofi Eropa bukan hal yang sering datang bagi Arsenal, terakhir kali mereka mengangkat gelar terjadi pada 1994 lewat kemenangan di Cup Winners' Cup. Sebelum era modern UEFA, Arsenal juga pernah meraih Inter-Cities Fairs Cup pada 1970.

Final Liga Champions musim ini terasa penting bagi Arsenal, bukan hanya untuk menutup jarak dengan masa lalu yang cukup panjang tanpa trofi kontinental, tapi juga untuk menutup jarak dengan masa lalu yang cukup panjang tanpa trofi kontinental. Rekor dan Dominasi Klub Inggris di Kompetisi Eropa Skuad Liverpool dalam laga kontra Brentford di Liga Inggris, Minggu (24/5/2026). (c) Dok.

Liverpool FC Musim ini menjadi kali ketiga dalam enam tahun terakhir tiga klub Premier League tampil di final Eropa pada musim yang sama, meski tidak selalu di tiga kompetisi berbeda. Dalam sejarah modern, sejumlah klub Inggris telah mencatat dominasi kuat di Eropa. Liverpool menjadi klub Inggris tersukses dengan 13 trofi Eropa, disusul Chelsea dengan 9 gelar, dan Manchester United dengan 6 trofi. Tottenham Hotspur memiliki 4 gelar, sementara Aston Villa dan Nottingham Forest masing-masing mengoleksi 3 trofi Eropa.

Chelsea bahkan menjadi klub Inggris pertama yang meraih semua gelar utama UEFA, sementara Manchester United dan Liverpool tercatat dalam banyak momen ikonik final Eropa. Fans Liverpool bersorak sebelum laga Premier League antara Liverpool vs Chelsea di Anfield, 9 Mei 2026 (c) AP Photo/Ian Hodgson Liverpool adalah raja Eropa di antara klub Inggris, dengan koleksi 13 trofi Eropa. Jumlah ini unggul jauh, empat trofi lebih banyak dari rival terdekat mereka, Chelsea.

Bob Paisley, manajer Liverpool pada 1974-1983, menjadi pelatih pertama yang memenangkan European Cup sebanyak tiga kali, lengkap pada 1981. Rekor tersebut kemudian disamai oleh Carlo Ancelotti (kini empat gelar) dan Zinedine Zidane. Dari total trofi Liverpool, enam di antaranya berasal dari European Cup atau Liga Champions, terbanyak dibanding klub Premier League lainnya. Selebrasi Enzo Fernandez usai Chelsea mengalahkan Tottenham di Stamford Bridge, 20 Mei 2026.

(c) AP Photo/Kirsty Wigglesworth Sebagian besar dari sembilan trofi Eropa Chelsea diraih dalam 14 tahun terakhir. The Blues memenangkan enam gelar sejak 2012. Sebelumnya, mereka menjuarai European Cup-Winners' Cup pada 1971, lalu mengulanginya pada 1998, serta menambah gelar UEFA Super Cup. Chelsea meraih Liga Champions pertama pada 2012 usai mengalahkan Bayern Munich lewat adu penalti, lalu kembali juara pada 2021 dengan mengalahkan Manchester City.

Skuad Manchester United berkumpul sebelum laga melawan Brighton, Minggu (24/5/2026) (c) MUFC Official Manchester United mengoleksi enam trofi Eropa dan dikenal sebagai salah satu klub Inggris paling bersejarah di kompetisi UEFA. Mereka menjadi klub Inggris pertama yang menjuarai European Cup pada 1968 setelah mengalahkan Benfica di bawah Sir Matt Busby. Gelar berikutnya datang pada 1999 lewat comeback dramatis melawan Bayern Munich yang sekaligus menyegel treble pertama Sir Alex Ferguson.

Ferguson kembali membawa United juara Liga Champions pada 2008 saat mengalahkan Chelsea lewat adu penalti. Setelah itu, United menambah satu trofi Liga Europa pada 2017 di era Jose Mourinho. Skuad Tottenham merayakan gol Richarlison ke gawang Liverpool, Minggu (15/3/2026) (c) Tottenham Official Tottenham Hotspur memiliki empat trofi Eropa dengan jarak 41 tahun antara gelar terbaru dan sebelumnya. Trophy terbaru Spurs diraih saat mengalahkan Manchester United di final Liga Europa pada Mei 2025.

Sebelumnya, mereka menjuarai UEFA Cup pada 1984. Forest berjaya di era emas akhir 1970-an hingga awal 1980-an dengan dua gelar European Cup pada 1979 dan 1980 di bawah Brian Clough, serta satu European Super Cup pada 1979. Terbaru, Villa mengalahkan Freiburg di final Liga Europa 2025/26 lewat gol Youri Tielemans, Emiliano Buendía, dan Morgan Rogers, sekaligus mengakhiri puasa trofi Eropa selama 44 tahu





