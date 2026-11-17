Kelompok industri rokok elektronik menyuarakan keprihatinan atas ancaman pelarangan total yang dapat menggugurkan mata pencaharian 1 juta pekerja dan merugikan penerimaan negara.

Kekhawatiran mendalam melanda para pelaku industri rokok elektronik nasional menyusul munculnya wacana pelarangan total dari pemerintah. Upaya besar-besaran dalam pemberantasan narkotika dan perlindungan anak yang menyasar produk tembakau alternatif ini memicu keresahan di kalangan pengusaha dan konsumen. Industri yang telah diatur secara hukum sejak tahun 2018 ini merasa terancam kehilangan fondasi keberlangsungan usahanya yang sah di mata undang-undang.

Komitmen Pakta Integritas Asosiasi Industri

Untuk menjawab tantangan ini, lima asosiasi utama industri vape telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama. Para penandatangan tersebut adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO). Melalui dokumen ini, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum.

Also read Respons Fatwa MUI, Asosiasi Vape Minta Tak Disamakan dengan Narkoba

Komitmen spesifik yang mereka ajukan meliputi pencegahan akses produk kepada siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun. Mereka juga berjanji untuk memperkuat kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan pengawasan internal. Langkah strategis ini diambil dengan harapan penegakan aturan dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha dan pekerja yang beroperasi secara legal di Indonesia.

Ekosistem Ekonomi Rantai Panjang

Industri rokok elektronik memiliki mata rantai ekonomi yang sangat panjang dan kompleks, melibatkan berbagai sektor mulai dari hulu hingga hilir. Menurut Enggar Dwi, Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), rantai pasok ini mencakup produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung lainnya. Tekanan yang ditujukan secara langsung terhadap industri ini berdampak sangat signifikan terhadap penghidupan para pekerja dan keluarga mereka yang bergantung pada sektor tersebut.

Advertisement

Dari sisi ketenagakerjaan, industri ini menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Secara total, aktivitas ekonomi rokok elektronik menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia, termasuk anggota keluarga yang tergantung pada penghasilan dari para tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain jika industri ini ditutup.

Data Investasi dan Kontribusi Negara

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan informasi dari asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional yang terdiri dari produsen dan toko ritel. Nilai investasi yang telah ditanamkan dalam industri ini mencapai Rp31 triliun. Angka ini menunjukkan skala besar industri yang telah terbentuk dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dari sisi penerimaan negara, industri ini diperkirakan memberikan kontribusi cukai sebesar Rp2,8 triliun pada tahun 2025. Selain itu, nilai ekspor produk industri vape juga mencapai sekitar US$518 juta. Kontribusi ganda dari cukai dan devisa ini sejalan dengan beberapa prioritas utama pemerintah, yaitu penguatan industri dalam negeri, hilirisasi, perluasan pasar ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan penerimaan negara.

Tuntutan Perlindungan Pelaku Usaha Legal

Ketua Umum APVI, Budiyanto, menyampaikan bahwa perkembangan isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan pelaku usaha yang telah mematuhi aturan sejak cukai diberlakukan. Ia menekankan bahwa yang diperebutkan bukan sekadar keberlangsungan industri, melainkan juga mata pencaharian banyak keluarga yang telah mencari nafkah secara legal selama ini. Budiyanto memohon agar pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada mereka yang selama ini menjunjung tinggi aturan.

Advertisement

Sementara itu, dampaknya juga sudah mulai dirasakan nyata oleh para pedagang ritel. Ketua Umum ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah, mengungkapkan bahwa sejumlah retailer mengalami penolakan perpanjangan sewa bahkan diminta mengosongkan tempat usaha akibat stigma negatif yang berkembang. Padahal, produk yang mereka jual adalah legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia. Fachmi menekankan bahwa pemilik usaha legal ikut menanggung akibat dari perbuatan oknum ilegal.

Enggar Dwi menegaskan bahwa penciptaan dan perluasan lapangan kerja adalah salah satu prioritas strategis pemerintah. Ia berharap kebijakan yang diambil di masa depan tidak justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian massal dan bertambahnya angka pengangguran. Langkah yang bijak adalah menangani penyalahgunaan tanpa menghukum pelaku usaha dan pekerja yang telah menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan patuh hukum.