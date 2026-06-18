ASNR: Perajin Ondel-Ondel Betawi Tetap Berjalan di Tengah Perkembangan Jakarta

ASNR, perajin ondel-ondel yang masih aktif di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, mampu memproduksi sekitar lima unit ondel-ondel berukuran 2 meter setiap pekan. Selain itu, puluhan ondel-ondel berukuran kecil juga dihasilkan dengan jumlah mencapai sekitar 50 unit dalam satu minggu. Ondel-ondel yang diproduksi memiliki berbagai pilihan ukuran, mulai dari 65 sentimeter, 75 sentimeter, 85 sentimeter, 1 meter, hingga ukuran terbesar mencapai 3 meter.

Di tengah perkembangan Ibu Kota yang semakin modern, keberadaan budaya Betawi tetap bertahan melalui tangan para perajin ondel-ondel yang terus menjaga tradisi sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Salah satu perajin yang masih aktif berkarya adalah ASNR yang berada di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan. Setiap pekan, ASNR mampu memproduksi sekitar lima unit ondel-ondel berukuran 2 meter. Selain itu, puluhan ondel-ondel berukuran kecil juga dihasilkan dengan jumlah mencapai sekitar 50 unit dalam satu minggu. Ondel-ondel yang diproduksi memiliki berbagai pilihan ukuran, mulai dari 65 sentimeter, 75 sentimeter, 85 sentimeter, 1 meter, hingga ukuran terbesar mencapai 3 meter.

Untuk kebutuhan instansi dan perusahaan, ukuran 1 meter menjadi salah satu yang paling banyak digunakan karena lebih mudah ditempatkan sebagai dekorasi maupun pendukung kegiatan promosi budaya. Tahun ini, permintaan terhadap ondel-ondel mengalami peningkatan signifikan. ASNR menerima pesanan sebanyak 36 unit ondel-ondel untuk berbagai rangkaian kegiatan perayaan HUT Jakarta. Perajin menyelesaikan pembuatan ondel-ondel di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, kamis (18/06/2026). Kapanlagi.com/ Budy Santos





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ASNR Ondel-Ondel Betawi Modern Tradisi Modernisasi Perajin Jakarta Selatan Setu Babakan HUT Jakarta Perpustakaan Pencarian Pengetahuan Informasi Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya Dekorasi Pendukung Kegiatan Promosi Budaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan RendahJakarta Fair alias Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang diadakan setiap tahun di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada bulan

Read more »

Masalah Jakarta Fair Kompleks, Bukan Sebatas Tiket MasukSebenarnya persoalan Jakarta Fair alias Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang diadakan setiap tahun di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat,

Read more »

Bank Jakarta Ramaikan Jakarta Fair 2026Bank Jakarta kembali hadir di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta pada Jakarta Fair 2026 yang berlangsung dari 11 Juni

Read more »

Program Gentengisasi Catat Komitmen Transaksi Rp3 Miliar di Sentra UMKM Majalengka, Mengalir ke Perajin LokalPemerintah memastikan pembangunan perumahan rakyat tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Read more »