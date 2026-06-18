Asnawi Mangkualam Kembali Menjadi Sorotan Publik Setelah Melamar Tunangannya

Asnawi Mangkualam, kapten Timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah melamar tunangannya, Yuriska Patricia. Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan momen bahagia saat ia melamar sang kekasih.

Asnawi Mangkualam , Kapten Timnas Indonesia , Kembali Menjadi Sorotan Publik Setelah Melamar Tunangannya, Yuriska Patricia . Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan momen bahagia saat ia melamar sang kekasih.

Di tengah kabar tersebut, banyak penggemar kembali menyoroti perjalanan karier pemain Timnas Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir konsisten mengharumkan nama bangsa di level internasional. Tunangan Asnawi Mangkualam Ternyata Bintang Sinetron, Ini Deretan Karya Yuriska Patricia yang Jarang Disorot. Di usia yang masih relatif muda, Asnawi telah mengukir banyak pencapaian yang tidak mudah diraih oleh pesepak bola Indonesia.

Mulai dari menjadi pemain Indonesia yang berkarier di Korea Selatan, dipercaya mengenakan ban kapten Timnas Indonesia, hingga tampil kompetitif di Liga Thailand bersama Port FC. Deretan prestasi itulah yang membuat namanya terus mendapat tempat spesial di hati para pencinta sepak bola Tanah Air. Kesuksesan Asnawi tentu tidak datang secara instan. Di balik sorotan publik yang kini tertuju pada kisah cintanya dengan Yuriska Patricia, terdapat perjalanan panjang yang penuh kerja keras, disiplin, dan pengorbanan sejak usia muda.

Nama Asnawi mulai dikenal luas ketika menjadi bagian dari Timnas Indonesia kelompok usia. Sejak bergabung dengan Timnas U-17 pada 2013, performanya terus meningkat hingga akhirnya menjadi pemain andalan Timnas senior. Juara dan perwakilan Indonesia di Aqua Danone Nations Cup, Pemain Muda Terbaik Piala Indonesia 2019, Masuk Team of The Season Liga 1 Indonesia 2019, Player of The Month K League 2 (April 2021), Menjadi salah satu pemain Indonesia pertama yang mampu tampil reguler di kompetisi profesional Korea Selatan.

Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner disebut menelan biaya miliaran rupiah. Berikut deretan sumber penghasilan Jennifer dari bisnis, endorsement hingga BA. Yuriska Patricia, tunangan Asnawi Mangkualam, ternyata memiliki karier panjang di dunia hiburan. Berikut deretan sinetron, FTV, dan film yang pernah dibintanginya.

Nama Richard Lee kembali menjadi sorotan publik. Di tengah proses hukum yang sedang dijalaninya terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Asnawi Mangkualam resmi melamar Yuriska Patricia. Simak riwayat pendidikan sang kapten Timnas Indonesia yang pernah hampir DO hingga sukses berkarier di Thailand.

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