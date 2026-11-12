ASN Pj Kepala Sekolah Lampung Timur Ditangkap Polisi Terkait Sita Sabu

Polisi Lampung Timur mengamankan ASN sebagai Pj Kepala SD akibat dugaan peredaran sabu. Tersangka AS diamankan membawa 29 paket dan timbangan digital di Raman Utara.

Polisi Resor Kabupaten Lampung Timur berhasil menggagalkan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Dasar di wilayah tersebut. Pengamanan tersangka berinisial AS dilakukan secara tegas oleh unit kepolisian khusus untuk memastikan bahwa oknum yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya tidak luput dari jerat hukum.

Detik-Detik Penangkapan Tersangka PNS di Raman Utara

Tindakan penangkapan ini dilaksanakan secara operasional pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 22.25 Waktu Indonesia Barat, di kawasan Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Aksi penangkapan ini merupakan tindak lanjut langsung dari informasi yang diterima oleh petugas mengenai adanya dugaan aktivitas ilegal di wilayah tersebut. Warga setempat melaporkan kecurigaan mereka kepada pihak berwajib setelah melihat perilaku mencurigakan yang dilakukan oleh salah satu warga setempat.

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Ketika petugas Satresnarkoba Polres Lampung Timur tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka mengidentifikasi seorang pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Bermodal informasi tersebut, petugas segera mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap pria berinisial AS tersebut. Hasilnya sangat menggemparkan karena petugas menemukan sejumlah barang bukti yang sangat jelas menunjukkan niat untuk menyebarkan narkoba di tengah masyarakat.

Detil Barang Bukti yang Disita dari Tangan Tersangka

Dalam operasi penggeledahan tersebut, petugas berhasil menyita tiga bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya tersembunyi total 29 paket kecil berisi kristal putih. Jumlah tersebut terhitung dari pembagian masing-masing bungkus yang berisi 10 paket, 10 paket, dan 9 paket kecil yang diduga kuat adalah sabu. Penyitaan ini dilakukan secara hati-hati untuk menjaga rantai kehakiman dan memastikan setiap item dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan nantinya.

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Selain barang bukti utama berupa narkoba, petugas juga mengamankan beberapa alat pendukung yang biasa digunakan dalam kegiatan pengedaran terlarang tersebut. Barang tambahan yang diamankan meliputi satu unit timbangan digital berukuran kecil, satu unit telepon genggam merek Redmi 10 berwarna biru, dan sebuah celana jeans pendek. Seluruh barang bukti ini kemudian diamankan bersama dengan tersangka AS untuk dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut yang ketat.

Posisi Kejasaan dan Landasan Hukum Pelanggaran

AKP Tri Setiyo selaku perwakilan pihak kepolisian menegaskan bahwa tersangka saat diamankan berada dalam kondisi membawa paket kecil narkotika tersebut. Penyiaran berita oleh pihak kepolisian juga disertai dengan klarifikasi mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil setelah proses penyidikan selesai. Tri Setiyo menyatakan bahwa pemeriksaan penyidikan masih terus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran menyeluruh mengenai jaringan distribusi yang mungkin melibatkan orang lain.

Atas perbuatan yang dilakukannya, tersangka AS telah disangkakan secara resmi telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya Pasal 114 ayat (1). Selain itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbaru, tersangka juga dikenakan pasal tambahan yaitu Pasal 609 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Langkah legal ini diambil untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang maximal atas tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya memiliki integritas tinggi.