Aparatur Sipil Negara di Jakarta mengeluhkan gaji pokok di bawah upah minimum provinsi serta tunjangan beras yang tidak sesuai harga pasar.

Aparatur Sipil Negara di DKI Jakarta menghadapi tekanan ekonomi ganda akibat gaji pokok yang masih berada di bawah batas Upah Minimum Provinsi serta tunjangan beras yang dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan. Kondisi ini dipertegas oleh data resmi yang menunjukkan disparitas nominal antara pendapatan dasar PNS dengan standar hidup di Ibukota. Pada tahun 2026, penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,72 juta, sementara pada tahun 2027 akan naik menjadi Rp6,13 juta. Namun, banyak PNS masih menerima gaji pokok sekitar Rp3,5 juta, jauh di bawah batas tersebut. Selain masalah upah dasar, nominal tunjangan beras yang diterima juga tidak sebanding dengan lonjakan harga komoditas pokok di pasaran, sehingga membebani arus kas harian mereka.

Mekanisme Gaji dan Ketimpangan Nominal

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur rentang gaji pokok ASN antara Rp1,68 juta hingga Rp6,37 juta sesuai dengan masa kerja dan golongan. Meski demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pegawai golongan rendah menerima nominal minimal yang tidak mampu menutupi biaya hidup di Jakarta. Seorang ASN bernama Andi, yang bekerja di instansi pemerintah kawasan DKI Jakarta, mengonfirmasi bahwa gaji pokoknya hanya Rp3,5 juta. Ia menjelaskan bahwa alokasi belanja beras harus diambil dari sisa gaji pokok yang sudah minim, sehingga sangat memengaruhi stabilitas keuangan bulanan. Sementara Badan Kepegawaian Negara mencatat adanya tunjangan beras sebesar Rp7.300 per kilogram untuk ASN dan pensiunan, nominal ini tetap terasa kecil ketika dikonversikan ke dalam nilai tukar bulanan.

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Sudut Pandang PNS Terhadap Nilai Tukar

Berbagai pandangan muncul terkait efektivitas tunjangan beras dalam menunjang kehidupan Aparatur Sipil Negara. Nirmala, seorang ASN berusia 30 tahun, menilai bahwa kondisi perekonomian saat ini tidak stabil dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan. Ia menerima tunjangan beras sebesar Rp72.000 per bulan dan menganggap angka tersebut tidak mencukupi untuk belanja beras selama satu penuh. Di sisi lain, Maria, ASN berusia 27 tahun yang termasuk dalam Generasi Z, berpendapat berbeda karena lebih sering membeli makanan jadi. Perjalanan panjang ke kantor membuat Maria jarang memasak, sehingga ia merasa tunjangan beras kurang relevan dan lebih mendesak meminta kenaikan tunjangan uang makan. Sebagai ASN golongan dua, ia mendapatkan jatah uang makan paling kecil dibanding golongan di atasnya, sehingga pengeluarannya hanya pas-pasan.

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Dampak Ekonomi dan Langkah Seterusnya

Dampak nyata dari ketimpangan ini terlihat dari perilaku belanja para PNS yang harus mengalihkan anggaran pokok untuk kebutuhan sembako dasar. Andi menyebutkan bahwa harga beras lima kilogram di pasar kini mencapai di atas Rp80.000, sehingga tunjangan Rp74.420 yang diterimanya pasti akan merugi jika dipakai khusus untuk beras. Kondisi ini memaksa mereka menggunakan sisa dari gaji pokok yang sudah di bawah standar UMP untuk menutupi defisit tersebut. Dengan mempertimbangkan dinamika upah provinsi yang naik berkala dan harga komoditas yang fluktuatif, para ASN berharap ada penyesuaian kebijakan yang lebih adil. Ketegangan antara nominal tetap yang ditetapkan negara dengan inflasi riil di Jakarta menuntut perhatian lebih serius agar kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Ibukota dapat terjaga.