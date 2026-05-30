Askrindo Syariah Salurkan 39 Hewan Kurban di Berbagai Wilayah Indonesia

Askrindo Syariah menunjukkan komitmen sosial nya dengan menyalurkan 39 hewan kurban pada momen Idul Adha 1447 H, memperkuat kepedulian dan sinergi di berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran ini mencakup 4 ekor sapi dan 35 ekor kambing, yang didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta mitra bisnisnya. Penyaluran hewan kurban ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk mitra bisnis, lembaga amil zakat, yayasan, universitas, serta pengurus masjid dan mushala. Wilayah yang menjadi sasaran penyaluran meliputi Banda Aceh, Padang, Purwokerto, Sragen, Bandung, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Inisiatif ini menegaskan peran Askrindo Syariah dalam mendukung kesejahteraan sosial.

, menyatakan bahwa kegiatan kurban ini tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial. Momentum Idul Adha sejalan dengan semangat perusahaan dalam memperkuat kolaborasi dan solidaritas di tengah masyarakat. Hari Raya Idul Adha 1447 H sendiri jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026. Askrindo Syariah secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai program, salah satunya adalah penyaluran hewan kurban ini.

Aviantono Yudihariadi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk membangun sinergi yang positif dengan mitra bisnis dan berbagai elemen masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam perayaan Idul Adha, seperti semangat berbagi dan kepedulian, sangat selaras dengan filosofi Askrindo Syariah. Perusahaan berupaya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Ini menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, mitra, dan masyarakat luas. Pembagian daging kurban dari Askrindo Syariah dilakukan dengan proses yang cermat untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada masyarakat prasejahtera serta mereka yang tinggal di kawasan padat penduduk. Langkah ini bertujuan agar bantuan dapat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, sehingga manfaatnya terasa maksimal.

Penyaluran hewan kurban oleh Askrindo Syariah memiliki jangkauan yang luas, mencakup beberapa kota besar dan wilayah lainnya di Indonesia. Kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi memungkinkan distribusi yang efisien dan merata. Lokasi-lokasi seperti Banda Aceh, Padang, Purwokerto, Sragen, Bandung, dan Jakarta menjadi titik-titik penting dalam program ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.

Aviantono Yudihariadi menekankan bahwa momentum Idul Adha adalah kesempatan baik untuk memperkuat budaya saling berbagi. Dengan demikian, Askrindo Syariah tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai sosial. Melalui inisiatif ini, Askrindo Syariah berupaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial keagamaan seperti kurban merupakan cerminan dari komitmennya sebagai entitas bisnis yang peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Hal ini juga memperkuat citra perusahaan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab. Di samping komitmen sosialnya, Askrindo Syariah juga menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Pada tahun 2025, perusahaan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp163,18 miliar, mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 19,29 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp136,80 miliar. Pertumbuhan laba ini turut didukung oleh peningkatan aset perusahaan yang mencapai 9,80 persen (yoy), dengan total aset pada tahun 2025 mencapai Rp3,28 triliun.

Ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan sebesar 17,26 persen (yoy), dari Rp996,56 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1,17 triliun pada tahun 2025. Pada tahun 2025, penjaminan kepada UMKM tersalurkan kepada 29,2 juta debitur, termasuk 4,63 juta debitur baru. Total nilai kafalah yang disalurkan mencapai Rp47,21 triliun, menunjukkan kontribusi besar perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional





