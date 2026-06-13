Asian Games Fun Run 2026 di Bali Jadi Sorotan Diplomasi Olahraga Indonesia

Konferensi pers Asian Games Fun Run 2026 menegaskan peran strategis Indonesia dalam diplomasi olahraga Asia, dengan KOI, OCA, dan AINAGOC berkolaborasi menyatukan publik lewat lari bersama dan aktivasi budaya di Nusa Dua.

Pada Sabtu, 13 Juni 2026, perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Olympic Council of Asia ( OCA ), Aichi-Nagoya Asian Games Organizing Committee ( AINAGOC ) serta mantan atlet lompat jauh Maria Londa bergabung dalam sesi foto bersama usai konferensi pers Asian Games Fun Run 2026 yang berlangsung di Bali Collection, Nusa Dua.

Dalam konferensi pers tersebut, Ismail Ning-Wakil Ketua Umum KOI-menegaskan bahwa acara lari amal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juni 2026, merupakan bagian penting dari diplomasi olahraga Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, Fun Run tidak sekadar mengundang partisipasi publik, melainkan menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia, serta menumbuhkan semangat kolektif dan persahabatan lintas negara.

"Asian Games Fun Run ini bukan hanya tentang partisipasi publik, tetapi tentang bagaimana Indonesia berkontribusi dalam membangun semangat kolektif Asia," ujarnya, menambahkan bahwa acara ini membawa nilai solidaritas dan sportivitas yang melintasi batas geografis. Direktur Media dan Broadcast OCA, Jian Zhou, juga menyoroti pentingnya rangkaian Fun Run di berbagai kota Asia sebagai upaya mendekatkan Asian Games kepada masyarakat luas.

"Kami ingin Asian Games tidak hanya menjadi milik atlet, tetapi juga milik seluruh masyarakat Asia. Melalui Fun Run, semangat tersebut dibawa langsung ke kota‑kota, termasuk Bali sebagai destinasi dunia, dan Indonesia merupakan bagian penting dalam Olympic Movement," kata Zhou. Deputy Director Public Relations Section AINAGOC, Manami Okumura, memberikan apresiasi atas peran aktif Indonesia dalam mendukung kesuksesan Asian Games Aichi‑Nagoya 2026.

Okumura menekankan antusiasme yang ditunjukkan melalui Fun Run sebagai indikasi kesiapan Asia untuk menyambut ajang terbesar bersama, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia selalu menjadi mitra strategis dalam perjalanan Asian Games. Asian Games Fun Run 2026 dirancang dengan konsep partisipatif yang terbuka untuk semua kalangan, tidak terbatas pada atlet profesional saja. Selain lomba lari, acara ini akan menyajikan beragam aktivasi yang bertujuan memperkuat keterlibatan publik dengan tema Asian Games, seperti pameran budaya, zona interaktif olahraga, serta kampanye edukasi tentang nilai sportivitas.

Penyelenggaraan Fun Run di Bali diharapkan menjadi katalis untuk meningkatkan kesadaran kolektif, memperkuat konektivitas antarbangsa di Asia, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai agen utama dalam persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi‑Nagoya, Jepang. Melalui sinergi antara KOI, OCA, dan AINAGOC, acara ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur logistik, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki di antara masyarakat Asia, menjadikan Asian Games bukan sekadar kompetisi atletik melainkan perayaan bersama tentang persatuan, perdamaian, dan semangat kompetitif yang sehat





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