Ashanty Siap Benahi Issue Tanah, Ajukan Gugatan Hukum dan Laporkan ke BPN

Mega bintang Ashanty akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait sengketa lahan di kawasan Cinangka, Depok, setelah bertahun-tahun berjuang melalui mediasi.

Di kawasan Cinangka, Depok, memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun mencoba jalur mediasi tanpa hasil, istri Anang Hermansyah itu akhirnya memutuskan menempuh langkah hukum. Ashanty menegaskan bahwa keluarganya sudah sejak lama mengetahui adanya dualisme sertifikat kepemilikan di atas lahan tersebut. Upaya dialog terus diusahakan, namun tidak pernah menemui titik terang.

\'Sudah 3-4 tahun lalu kalau rembukan, dari sebelum COVID malah,' ungkap Ashanty di kawasan Cinangka, Depok, Kamis 18 September 2025. Dalam proses panjang itu, almarhum ayah sambung Ashanty bahkan sempat turun tangan mengurus mediasi. Namun, segala usaha baik seolah terhenti di tengah jalan. Menurut Ashanty, ia selalu berpegang pada prinsip mencari solusi yang adil. 'Aku tidak mau kayak, 'Oh, itu punya aku, kamu enggak bisa dapat apa-apa,' enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama dua surat yang sama, ya ayo kita cari solusi,' jelasnya. \Sayangnya, pihak lain dinilai tidak menunjukkan iktikad serupa. Bukannya menyelesaikan masalah secara mufakat, menurut Ashanty, tanah tersebut justru dijual sepihak kepada pihak developer. Melihat kondisi yang semakin merugikan, Ashanty kini mantap membawa perkara ini ke ranah hukum. Gugatan sudah diajukan, bahkan laporan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga telah disampaikan. 'Kita ajukan gugatan, kita juga udah lapor ke pertanahan ya, ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga udah,' tegas Ashanty. Meski langkah hukum diambil, Ashanty tetap yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak pada yang berhak





