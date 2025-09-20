Ashanty Perjuangkan Tanah Warisan: Hadapi Sengketa Sertifikat Ganda dan Developer Nakal

Ashanty, istri Anang Hermansyah, sedang berjuang keras mempertahankan tanah warisan ayahnya di Sawangan, Depok. Tanah tersebut memiliki sertifikat ganda dan telah dijual ke developer, menimbulkan konflik dan kerumitan. Ashanty bersumpah akan terus memperjuangkan haknya, termasuk mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Ashanty , seorang selebriti ternama, kini tengah menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan hak atas tanah warisan mendiang ayahnya di kawasan Sawangan, Depok. Persoalan ini menjadi semakin pelik karena adanya sertifikat ganda atas tanah seluas ribuan meter persegi tersebut. Ashanty menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan haknya hingga tuntas, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala dan potensi konflik.

Upaya awal untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan telah dilakukan selama dua hingga tiga tahun, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Ashanty telah berusaha mencari solusi terbaik, tetapi pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah tersebut tetap bersikeras dengan keputusannya. Pada akhirnya, tanah tersebut malah dijual kepada pihak developer, yang kini berencana untuk membangun perumahan di atasnya. Ini adalah situasi yang sangat menantang bagi Ashanty, yang merasa haknya telah diabaikan dan kepentingannya tidak dihargai. Ia merasa kecewa karena developer seolah-olah tidak peduli dengan status tanah yang masih dalam sengketa, dan malah mulai melakukan pembangunan tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Ashanty mengungkapkan bahwa dirinya akan mengambil tindakan tegas, termasuk langkah hukum jika diperlukan, untuk melindungi haknya. Ia bertekad untuk terus mengejar dan mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas, meskipun harus berhadapan dengan developer besar sekalipun. Ashanty bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk berbagi hasil dari penjualan tanah tersebut dengan pihak lain yang memiliki hak, sebagai bentuk itikad baik dan upaya untuk mencapai solusi yang adil. Namun, kenyataannya, tanah tersebut sudah terlanjur dijual, dengan hanya pembayaran uang muka (DP) dalam jumlah kecil yang diberikan. Situasi ini semakin mempersulit posisinya, karena developer tampaknya tidak mau berkompromi dan terus melanjutkan pembangunan meskipun status tanah masih belum jelas. Ashanty kini harus berjuang keras untuk menghentikan pembangunan tersebut dan memperjuangkan haknya di mata hukum. Ia menyadari bahwa prosesnya akan panjang dan berliku, tetapi ia tetap bertekad untuk tidak menyerah. Baginya, tanah warisan ayahnya memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merampas haknya





Ashanty Tanah Warisan Sertifikat Ganda Developer Sengketa Tanah

