Ashanty Larang Azriel Split Bill Kencan, Ini Alasan Mendalam Sang Ibu

Ashanty menegaskan aturan ketat untuk Azriel Hermansyah soal budaya split bill saat berkencan demi mengajarkan prinsip kemandirian finansial dan tata krama pria yang bertanggung jawab.

Ashanty, salah satu figur publik ternama di Indonesia, secara tegas menyampaikan panduan penting mengenai perilaku asmara yang harus dipegang teguh oleh putranya, Azriel Hermansyah. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 31 Oktober, artis berdarah Betawi tersebut mengungkapkan adanya aturan baku yang tidak boleh dilanggar mengenai dinamika pembayaran saat berpacaran. Larangan ini secara spesifik ditujukan untuk mencegah praktik yang sering dikenal dengan istilah split bill, atau pembagihan tagihan secara merata antara kedua pasangan yang sedang kencan.

Ashanty menjelaskan bahwa prinsip ini bukan sekadar aturan main sesaat, melainkan fondasi karakter yang telah ia tanamkan secara konsisten kepada anak ketiganya tersebut sejak masih kecil. Ia menekankan bahwa Azriel sudah sangat memahami batasan-batasan ini dan diharapkan untuk tidak menjadi pria yang menerapkan budaya membiarkan pasangan membayar sendiri atau meminta tagihan ditanggung bersama secara adil dalam artian modern. Bagi Ashanty, sikap seperti itu dianggap kurang mencerminkan tanggung jawab seorang pria dalam memulai sebuah hubungan asmara yang serius dan penuh rasa hormat.

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Selain memberikan arahan soal etika pembayaran, Ashanty juga menyoroti perkembangan kemandirian finansial yang kini telah dicapai oleh Azriel. Pada usia produktifnya saat ini, Azriel telah membuktikan kemampuannya untuk hidup mandiri tanpa lagi bergantung pada sumber daya finansial dari orang tua. Ia telah aktif merintis dan mengelola bisnis di bidang pusat kebugaran atau gym yang berlokasi di kawasan BSD, serta memiliki beberapa cabang operasional di berbagai lokasi lainnya. Langkah bisnis ini menunjukkan bahwa Azriel memiliki inisiatif dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri secara signifikan.

Salah satu dampak nyata dari kemandirian Azriel ini adalah ia tidak pernah lagi meminta uang jajan atau dukungan finansial apa pun kepada kedua orang tuanya. Ashanty dengan bangga mengakui bahwa secara ekonomi, putranya sudah benar-benar mandiri dan mampu menanggung seluruh kebutuhan hidupnya melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Meskipun status kemandiriannya secara finansial sudah tercapai, Azriel masih memilih untuk tinggal serumah bersama orang tua, sebuah keputusan yang mencerminkan keakraban dan ikatan keluarga yang tetap erat di tengah kesibukan masing-masing.

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Mengenai situasi di mana Azriel mungkin mengalami tekanan ekonomi yang cukup parah, Ashanty memberikan instruksi yang sangat jelas mengenai cara penanganan masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa jika memang sedang mengalami kesulitan finansial yang luar biasa, Azriel diperbolehkan untuk berbicara jujur dan terbuka mengenai kondisinya. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk meminta uang kepada bunda atau orang tua secara sepihak karena prinsip kemandirian sudah menjadi prioritas utama. Komunikasi terbuka dianggap sebagai solusi terbaik ketika menghadapi kendala mendesak, daripada menyembunyikannya hingga menjadi masalah besar.

Keputusan Ashanty untuk melarang budaya split bill juga berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisi dan tata krama yang ia pegang dalam membentuk karakter putranya. Ia ingin Azriel menjadi pria yang dapat diandalkan dan mampu memikul beban tanggung jawab tanpa membebani pasangan atau orang lain secara finansial. Pandangan ini sejalan dengan harapan banyak orang tua di Indonesia yang menginginkan putra-putrinya tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa hormat tinggi terhadap pasangan dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan prinsip kesetaraan yang sehat namun tetap menjunjung nilai kasih sayang dan pengorbanan.