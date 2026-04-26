ASG Expo 2026 Berhasil Ditutup, Agung Sedayu Group Tegaskan Komitmen Bangun Masa Depan Properti

Pameran ASG Expo 2026 resmi ditutup setelah 10 hari sukses menyuguhkan pengalaman lengkap bagi pengunjung. CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo, menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun masa depan industri properti Indonesia. Selain itu, berita lain meliputi klarifikasi BNI terkait Koperasi Swadharma Pematangsiantar, pertumbuhan laba Phapros, dan kemudahan investasi emas digital.

Pameran ASG Expo 2026 telah berhasil ditutup setelah 10 hari menyuguhkan pengalaman komprehensif bagi para pengunjung. Acara ini tidak hanya menampilkan beragam penawaran properti unggulan, tetapi juga dirangkai dengan hiburan menarik dan berbagai aktivitas interaktif yang memikat ribuan orang.

Penutupan pameran dimeriahkan dengan pemutaran video recap yang mengulang kembali momen-momen seru dan antusiasme pengunjung selama pameran berlangsung. Video ini menjadi refleksi keberhasilan ASG Expo 2026 dalam menjembatani pengembang properti dengan investor potensial dan calon pembeli dalam sebuah platform yang inspiratif dan produktif. Dalam sambutan penutupannya, Steven Kusumo, CEO Agung Sedayu Group, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus membangun masa depan industri properti Indonesia. Beliau menyatakan bahwa ASG Expo 2026 bukan sekadar pameran proyek, melainkan sebuah wujud nyata pembangunan masa depan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa acara ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan berbagai pilihan hunian, investasi, dan kawasan komersial dalam satu lokasi, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara pengembang dan publik. Steven Kusumo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan ASG Expo 2026, termasuk pengunjung, mitra, investor, dan tim internal ASG.

Beliau mengajak semua pihak untuk melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari pameran ini sebagai langkah konkret menuju masa depan yang lebih gemilang. Antusiasme tinggi pengunjung selama 10 hari penyelenggaraan juga diungkapkan oleh Miranda DWK, Adv & Promotion Agung Sedayu Group, yang menyoroti keberhasilan acara dari segi program dan partisipasi masyarakat.

Lucia Aditjakra, Sales & Marketing Director PIK2, menambahkan bahwa respons pasar terhadap proyek-proyek yang dipamerkan sangat positif, terutama terhadap peluncuran proyek terbaru, Ubud at Pasir Putih Residences. Proyek ini menarik perhatian karena konsep hunian bernuansa resort yang harmonis dengan alam, serta potensi investasi jangka panjang yang ditawarkannya. Selain kesuksesan ASG Expo 2026, beberapa berita lain juga mencuri perhatian. BNI secara tegas menyatakan bahwa Koperasi Swadharma Pematangsiantar tidak termasuk dalam struktur perseroan, sebuah klarifikasi yang bertujuan untuk meluruskan persepsi publik.

Di sisi lain, PT Phapros Tbk (PEHA), anak perusahaan BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk, mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sebesar 113 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Pencapaian ini didukung oleh ratusan publikasi ilmiah internasional, puluhan paten, dan keanggotaan dalam komunitas ilmiah Sigma Xi.

Dalam dunia investasi, kini investasi emas digital dapat dicetak menjadi emas fisik, menawarkan kemudahan bagi investor untuk mengubah saldo digital mereka menjadi batangan emas dengan proses yang sederhana, persyaratan yang jelas, dan pengiriman langsung ke rumah. Agansa juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam industri tekstil, mulai dari proses spinning, knitting, weaving, dyeing, printing & finishing, hingga utilitas.

Inovasi ramah lingkungan juga mendapat sorotan, dengan contoh perajin Slawi, Pardi, yang berhasil menciptakan pipa “gading” dari bahan alami, yang berhasil menembus pasar global dan membantu mengurangi perburuan gajah. Bagi para pecinta wisata, terdapat daftar festival dunia terbaik yang menawarkan pengalaman liburan tak terlupakan, mulai dari kemeriahan Carnival di Rio hingga tradisi Day of the Dead di Meksiko.

Bahkan, tips sederhana untuk membuat ruangan lebih wangi dan mengusir nyamuk dengan memanfaatkan tisu galon, minyak kayu putih, dan pewangi pakaian juga menjadi informasi menarik





