AsetKu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui BFN Fest 2026 di Jakarta. CEO Kokko Cattaka tekankan pentingnya pemahaman bijak layanan pendanaan digital.

Platform pendanaan digital AsetKu secara aktif mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan di Indonesia melalui partisipasi dalam Bulan Fintech Nasional atau BFN Fest 2026. Kegiatan besar ini dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 27 November 2026 di Balai Kartini, Jakarta, dengan target utama agar masyarakat dapat memahami manfaat dan mekanisme layanan pendanaan berbasis teknologi serta menggunakannya secara bijak sesuai kebutuhan.

Strategi Edukasi Digital AsetKu

Ketua Eksekutif AsetKu, Kokko Cattaka, menjelaskan bahwa kehadiran platform yang dioperasikan oleh PT Pintar Inovasi Digital dan merupakan bagian dari Akulaku Group ini bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan secara langsung kepada publik. Melalui stan pameran di acara tersebut, AsetKu memperkenalkan layanan pendanaan digital kepada masyarakat dengan melakukan interaksi tatap muka langsung dengan pengunjung yang hadir.

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Kokko Cattaka menekankan bahwa keberhasilan industri fintech sangat bergantung pada kemampuan pelaku industri untuk menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa kegiatan seperti BFN Fest dianggap sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung pertumbuhan ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Tema dan Agenda BFN Fest 2026

BFN Fest 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH dengan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Bank Indonesia, dan mengangkat tema "Fintech All Around You". Acara tersebut dirancang untuk mempertemukan regulator, pelaku industri, pelaku usaha, dan masyarakat umum melalui serangkaian kegiatan yang mencakup konferensi, pameran, lokakarya, serta berbagai aktivitas edukasi keuangan yang komprehensif.

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Salah satu fokus utama dalam ajang tersebut adalah pemberian edukasi literasi dan konsultasi keuangan khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, acara ini juga menyediakan demonstrasi inovasi teknologi terbaru serta mengadakan kegiatan temu bisnis yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam industri keuangan digital nasional.

Data Pertumbuhan dan Tantangan Industri

Pentingnya peningkatan literasi keuangan semakin mendesak seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri pendanaan digital dan risiko yang menyertai pemanfaatan layanan tersebut oleh masyarakat umum. Berdasarkan data resmi OJK yang dipublikasikan pada 5 November 2026, nilai outstanding pembiayaan untuk industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,02 persen secara tahunan.

Status Wanprestasi dan Inklusi Keuangan

Sementara itu, tingkat wanprestasi pengembalian pendanaan di atas 90 hari atau TWP90 secara agregat mencapai 5,36 persen pada September 2026, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Agustus 2026 yang hanya sebesar 4,73 persen. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan dan edukasi yang lebih intensif bagi konsumen untuk mengelola hutang dengan bertanggung jawab dalam ekosistem fintech.

Hasil Survei Nasional Literasi 2026

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 yang diselenggarakan oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan mencatatkan angka yang lebih tinggi sebesar 93,61 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan sudah luas, pemahaman mendalam tentang pengelolaannya masih perlu ditingkatkan secara signifikan.