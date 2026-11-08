ASEAN Society for Medical Law Resmi Dibentuk di Batam

M Nasser dorong penguatan hukum medis ASEAN di Batam, targeting 650 juta jiwa, dengan Dr. Fajri Israq memimpin organisasi baru ini.

Sejumlah praktisi dan akademisi secara resmi membentuk ASEAN Society for Medical Law di Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu (7/11/2026). Langkah strategis ini diambil untuk menstandarisasi dan memperkuat kerangka hukum kesehatan di tingkat regional Asia Tenggara.

Inisiatif Penguatan Hukum Regional

Gubernur World Association for Medical Law (WAML), M Nasser, mendorong penguatan hukum medis di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan ASEAN Society for Medical Law di Batam, Sabtu (7/11). Menurut Nasser, dikutip di Jakarta, Minggu (8/11), penguatan hukum medis tersebut diperlukan seiring meningkatnya rujukan, interaksi, hingga pelayanan bersama antara fasilitas kesehatan dan dokter di negara-negara ASEAN.

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Menurut M Nasser, sudah waktunya ASEAN bersatu-padu dalam bidang medical law. Hal ini mengingat terjadi banyak rujukan, interaksi, dan bahkan rawat bersama antar fasilitas kesehatan dan dokter di antara negara-negara ASEAN. Ia pun menilai dengan populasi ASEAN yang mencapai 650 juta jiwa, pengembangan hukum medis perlu memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan tenaga kesehatan.

Posisi Para Pemangku Kepentingan

Diketahui, ASEAN Society for Medical Law yang telah resmi dibentuk itu dipimpin oleh Dr. Fajri Israq. Keputusan tersebut diperoleh melalui kesepakatan mufakat. Fajri merupakan delegasi Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus Direktur RS Graha Hermine Batam. Ia menjadi figur kunci dalam menyatukan visi para pakar dari berbagai negara anggota.

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Dalam pertemuan tersebut, Dosen Fakultas Hukum National University of Singapore Profesor A. Kumaralingam menekankan pentingnya orientasi pada kepentingan pasien dalam pengembangan hukum medis. Sementara itu, Profesor Nguyen Thi Bao Anh dari College of Law Nam Can Tho University, Vietnam, menilai negara-negara ASEAN perlu mengejar ketertinggalan dalam pengembangan ilmu dan penegakan hukum medis yang memiliki karakteristik berbeda dari hukum umum.

M Nasser juga menilai penanganan sengketa medis memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan karakteristik persoalan pelayanan kesehatan. Itu agar perlakukan pada kasus sengketa medis tidak diselesaikan dengan pendekatan hukum yang umum, sesuai penjelasannya. Ia pun berharap pengembangan hukum medis melalui kerja sama regional tersebut dapat mendorong revisi regulasi di masing-masing negara anggota ASEAN.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Agenda utama pembentukan organisasi tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan pengajaran hukum medis di berbagai program studi ilmu hukum di negara-negara ASEAN. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas standar praktik medis lintas batas melalui pemahaman regulasi yang lebih baik.

Sidang tersebut juga menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah kongres pertama ASEAN Society for Medical Law. Konferensi perdana ini direncanakan berlangsung pada April atau Mei 2027 di Yogyakarta atau kota lain di Indonesia. Penetapan ini menandai dimulainya era baru kolaborasi hukum kesehatan di kawasan Asia Tenggara.