ASEAN Haze: Konflik Politis Menghambat Pemadaman Karhutla Lintas Batas

Keterlambatan ratifikasi AATHP dan ketegangan diplomatik Indonesia-Singapura-Malaysia mengaburkan fokus utama penanggulangan polusi asap karhutla di Asia Tenggara.

Ketegangan diplomatik antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia semakin memanas menyusul polemik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Para pejabat dan mantan pejabat dari ketiga negara tersebut terlibat dalam aksi saling serang pernyataan yang dianggap memecah belah soliditas ASEAN. Situasi ini dianggap tidak sepatutnya terjadi karena menomorduakan kebutuhan mendesak masyarakat regional akan udara bersih. Alih-alih berdebat, fokus utama seharusnya diarahkan pada upaya kolaboratif untuk memadamkan api yang terus menyebar dan mengganggu kehidupan warga di kawasan ini.

Tindakan Balasan Mengaburkan Fokus Pemadaman

Respons atas polemik ini tidak lagi terbatas pada retorika verbal, melainkan berubah menjadi tindakan nyata yang saling merugikan. Otoritas Singapura mengancam akan menerapkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas dengan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai respons hukum, Kepolisian Indonesia akan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Singapura dan Malaysia. Selain langkah hukum, Indonesia bahkan telah membatasi penjualan gas ke Singapura, yang diduga kuat berkaitan dengan dinamika pernyataan keras para pejabat Singapura terkait isu karhutla.

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Singapura merespons pembatasan tersebut dengan menegaskan bahwa kebergantungan mereka pada gas dari Indonesia sangat kecil. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga mengingatkan pentingnya menghormati kontrak jual beli gas yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua negara. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah apakah saling melontarkan pernyataan bermusuhan dan tindakan pembalasan seperti ini mampu memadamkan api. Faktanya, yang paling mendesak saat ini adalah mengambil langkah konkret dan terkoordinasi untuk memadamkan karhutla sebelum asap semakin merusak lingkungan regional.

Sejarah Ketegangan dan Ratifikasi AATHP

Pergerakan asap tidak mengenal batas negara dan terus menyebar ke Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan sebagian Thailand. Dampak parah juga dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan dan Sumatera yang telah lama mengalami polusi ini. Negara-negara ASEAN menyadari bahaya asap lintas batas sejak lama, yang diinisiasi melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP pada tahun 2002. Namun, Indonesia baru meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2014, dua belas tahun setelah kesepakatan awal. Keterlambatan ini mengecewakan karena Indonesia merupakan negara yang paling diharapkan meratifikasinya lebih awal sebagai sumber utama masalah.

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Alasan utama keterlambatan Indonesia adalah kekhawatiran terhadap potensi intervensi asing dalam penanganan karhutla. Sebagai negara berdaulat, Indonesia merasa harus mampu menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa bantuan negara lain, termasuk dari sesama anggota ASEAN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa karhutla terus berulang dan Indonesia kerap kali tidak mampu menanganinya secara mandiri. Akibatnya, masyarakat di negara-negara tetangga ikut terdampak dan menuntut pemerintah mereka untuk mengambil tindakan tegas. Sayangnya, ruang gerak pemerintah negara tetangga terbatas karena Indonesia belum meratifikasi AATHP pada saat itu.

Kedaulatan Negara dan Kerjasama Regional

Setelah tahun 2014, ruang gerak negara tetangga tetap terbatas karena Pemerintah Indonesia terkadang menyatakan dengan percaya diri mampu menyelesaikan masalah sendiri. Esensi AATHP sebenarnya mirip dengan Pasal 5 NATO, di mana serangan atau krisis di satu negara anggota dianggap sebagai masalah bersama. Dalam konteks ini, karhutla dipandang sebagai masalah bersama negara-negara anggota ASEAN sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolektif karena asap dapat melintasi batas negara dengan mudah.

Pasal 2 AATHP menegaskan tujuan perjanjian adalah mencegah dan memantau polusi asap lintas batas melalui upaya nasional yang terkoordinasi dan kerja sama regional. Perjanjian ini sangat menghormati kedaulatan negara. Pasal 3 Ayat 1 menegaskan setiap pihak memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri berdasarkan kebijakan lingkungan nasional. Namun, negara tersebut juga bertanggung jawab penuh untuk mencegah dampak buruk bagi negara lain akibat tindakannya.

Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat 2 mengatur bahwa jika polusi asap lintas batas berasal dari suatu negara, negara tersebut wajib segera menanggapi permintaan informasi atau konsultasi dari negara terdampak. Tujuannya adalah meminimalkan dampak yang timbul bagi masyarakat yang terdampak. Ketentuan ini memastikan adanya komunikasi yang jelas antara negara sumber dan negara terdampak untuk mencegah eskalasi konflik diplomatik yang tidak perlu. Langkah ini menjadi dasar bagi tindakan kolektif yang saling menguntungkan.

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Mekanisme Bantuan dan Batasan Intervensi

Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa jika suatu pihak membutuhkan bantuan dalam menangani karhutla atau asap akibat kebakaran di wilayahnya, pihak tersebut dapat meminta bantuan dari pihak lain. Bantuan ini dapat diajukan secara langsung, lewat Pusat ASEAN, maupun dari negara atau organisasi internasional lain. Rumusan pasal ini sengaja disusun untuk tetap menghormati kedaulatan negara tempat terjadinya karhutla. Frasa jika suatu pihak memerlukan bantuan menegaskan bahwa negara-negara ASEAN lain tidak dapat serta-merta mengambil tindakan atau memasuki wilayah tersebut tanpa permintaan eksplisit.

Ketentuan pihak tersebut dapat meminta bantuan menempatkan inisiatif pemadaman karhutla sepenuhnya pada negara yang terdampak. Ini berarti bantuan teknis maupun logistik hanya dapat diberikan jika memang diminta secara resmi oleh negara sumber. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah kesalahpahaman politik dan memastikan bahwa setiap negara tetap memegang kendali penuh atas wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini sering terhambat oleh ego nasional dan ketegangan politik yang terjadi di tingkat pejabat.

Kompetisi politik antar pejabat Indonesia, Singapura, dan Malaysia saat ini justru memperumit upaya pemadaman. Asap yang tebal menutupi langit Asia Tenggara bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan antar negara. Solidaritas ASEAN diuji oleh ketidakmampuan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas egosisme politik. Tanpa koordinasi yang efektif di bawah payung AATHP, dampak krisis lingkungan akan terus berulang setiap musim kemarau. Masa depan stabilitas regional bergantung pada kemampuan ASEAN untuk mengatasi hambatan birokrasi dan politik ini secara serius.