ASEAN dan Korea Sepakat Perkuat Pelatihan SDM Pariwisata di Jakarta

Negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati kerjasama intensif dalam pelatihan tenaga ahli pariwisata, termasuk magang industri dan penyelarasan standar kompetensi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Para pemimpin industri pariwisata dari negara-negara anggota ASEAN dan Korea Selatan menyepakati penguatan kerja sama strategis dalam pembentukan tenaga kerja profesional di sektor pariwisata. Kesepakatan ini lahir dari sesi diskusi Training Tourist Personnel yang diselenggarakan selama ASEAN-Korea Roundtable on Tourism di kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, pada Jumat, 6 November 2026. Pertemuan ini menyoroti urgensi peningkatan kualitas pelayanan wisata yang tidak hanya bergantung pada daya tarik destinasi, tetapi juga pada standar kompetensi dan kapabilitas lintas budaya yang dimiliki oleh staf operasional.

Mengatasi Kesenjangan Pendidikan dan Industri

Than Htut, Sekretaris Jenderal Myanmar Tourism Federation, secara eksplisit mendorong pembentukan kolaborasi langsung yang melibatkan sektor industri dalam desain kurikulum pelatihan. Ia menyinggung adanya kesenjangan signifikan antara materi pendidikan yang diajarkan di lembaga akademis dengan keterampilan praktis yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Than menegaskan bahwa institusi pendidikan serta pelaku usaha, termasuk hotel, restoran, dan operator tur, harus bersama-sama merancang program pelatihan dan memperbarui kurikulum agar relevan dengan dinamika pasar.

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Myanmar telah menyatakan kesiapannya untuk menerima peserta magang dari negara lain guna mempelajari pengalaman kerja langsung di properti pariwisata yang beroperasi. Sebagai bagian dari pertukaran pengetahuan timbal balik, Myanmar juga berkeinginan mengirim generasi mudanya ke negara-negara anggota ASEAN dan kawasan Asia lainnya untuk memperluas wawasan profesional. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan siap menghadapi tantangan globalisasi dalam layanan hospitality.

Penyelarasan Standar Kompetensi Regional

Nigel Wong Chun Teim, Presiden Malaysian Association of Tour & Travel Agents (MATTA), menekankan pentingnya adopsi prinsip dasar standar pariwisata ASEAN oleh seluruh negara di kawasan. Ia berpendapat bahwa pemerintah dapat berperan aktif dalam mendorong pengakuan standar bersama tanpa mengabaikan ketentuan nasional masing-masing negara. Penerapan prinsip keseragaman ini diharapkan dapat membangun ekspektasi yang jelas mengenai kualitas layanan yang akan dialami wisatawan saat berkeliling di negara-negara ASEAN.

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Nigel juga menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran harus mendorong kemampuan berpikir mandiri dan pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem pariwisata yang luas. Kurikulum pendidikan tenaga kerja perlu disesuaikan agar staf tidak hanya memahami tugas rutin, tetapi juga mampu merespons perubahan kebutuhan pasar dan evolusi pengalaman pengunjung. Integrasi teknologi dan elemen budaya dalam pendidikan pariwisata dipandang sebagai peluang besar untuk memperkaya metode pembelajaran yang ada saat ini.

Peningkatan Kapabilitas Lintas Budaya

Yusree Junaidi, Deputy Permanent Secretary sekaligus Head of Delegation dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Brunei Darussalam, mengidentifikasi bidang-bidang krusial yang memerlukan penguatan pelatihan. Fokus utama meliputi pengembangan ekowisata, literasi digital, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Upaya penguatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap titik kontak dengan wisatawan, mulai dari resepsionis hingga pemandu, memberikan pelayanan yang konsisten dan profesional sesuai dengan standar regional.

Candace Lim, Deputy Director Hospitality and Tourism Talent di Singapore Tourism Board, menyoroti perlunya penyesuaian layanan yang lebih personal sesuai dengan karakter pengunjung yang semakin beragam. Ia menyatakan bahwa kepekaan terhadap budaya lokal dan asing menjadi kompetensi kunci di era globalisasi saat ini. Kemampuan untuk menghargai perbedaan budaya akan menentukan tingkat kepuasan pengunjung dan kemungkinan mereka untuk kembali mengunjungi destinasi tersebut di masa depan.

Menentukan Pilar Pengembangan SDM

Macario Floarian Sanches, CEO Heritage Tourism Association dari Timor-Leste, menjelaskan bahwa pengembangan tenaga pariwisata harus bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama adalah keterampilan dan pengetahuan teknis yang mendasar. Kedua, sistem dan proses operasional yang efisien dan terstandarisasi. Ketiga, sikap dan perilaku yang mencerminkan keramahan serta profesionalisme tinggi.

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Menurut Macario, cara seorang pemandu wisata atau staf hotel merespons pengunjung secara langsung membentuk kesan awal yang kuat terhadap suatu destinasi. Kesan positif ini memiliki dampak jangka panjang terhadap keinginan wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang dan merekomendasikan tempat tersebut kepada orang lain. Dengan menyelaraskan visi ini, ASEAN dan Korea Selatan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih resilien, inklusif, dan kompetitif di tingkat internasional.