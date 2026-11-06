ASEAN Belahan Pandangan Soal Myanmar dan Jalan Depan Konsensus 5PC

Perbedaan sikap anggota ASEAN terhadap Myanmar menghambat Konsensus 5PC. Artikel ini membahas dinamika diplomasi, peran Thailand, Malaysia, dan posisi Indonesia dalam krisis politik Myanmar pasca kudeta 2021.

Sejumlah negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mulai membuka kembali hubungan dengan Myanmar melalui pendekatan diplomatik meskipun pelaksanaan Konsensus Lima Poin atau 5PC belum menunjukkan kemajuan berarti. Perbedaan kepentingan dan pendekatan di antara negara anggota membuat upaya ASEAN menyelesaikan krisis politik di Myanmar semakin sulit sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Dinamika Kebijakan Anggota ASEAN Terdepan

Thailand menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap pendekatan itu dengan mengakui pentingnya stabilisasi di perbatasan. Laos, Kamboja, dan Vietnam juga sudah menerima kunjungan Min Aung Hlaing di negara masing-masing. Pada Oktober 2026, Malaysia juga menyambutnya meskipun menegaskan bahwa pertemuan itu bukan berarti mengakui pemerintahan militer Myanmar secara penuh.

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Sebagian besar negara anggota ASEAN lainnya masih lebih berhati-hati dalam mengambil langkah tegas. Filipina sebagai Ketua ASEAN juga belum berubah dalam menangani krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar. Sikap ini menciptakan kebingungan dalam implementasi kebijakan bersama yang seharusnya dijalankan secara kolektif oleh seluruh blok regional.

Sudut Pandang Pakar dan Kritik Terhadap Legitimasi Junta

Kepala Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lina A Alexandra menilai, pelaksanaan 5PC semakin sulit karena negara-negara anggota ASEAN belum satu sikap. Ia menyatakan kesulitannya untuk melihat adanya kesatuan dalam tubuh ASEAN mengenai 5PC seperti yang dikemukakan pada Selasa (3/11/2026). Kepesimistisan ini didasarkan pada fakta bahwa setiap negara memiliki agenda nasional yang berbeda.

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Peneliti senior Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect (APR2P), Yuyun Wahyuningrum, mengatakan, masyarakat sipil menyoroti langkah sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, yang mulai membuka kembali hubungan dengan Myanmar. Menurut dia, perkembangan itu memberi ruang bagi junta militer Myanmar untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dipertanyakan validitasnya.

Yuyun menjelaskan bahwa ASEAN sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengisolasi Myanmar sejak kudeta karena hubungan tetap berlangsung dalam kerangka 5PC. Namun, pendekatan bilateral setiap negara berbeda karena kepentingan masing-masing yang sering kali bertentangan dengan prinsip konsensus regional. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa junta militer sedang berada di atas angin setelah berhasil membuat perhelatan pemilihan umum menjadi alat legitimasi bagi para diktator.

Motivasi Nasionalis dan Tantangan Geopolitik Regional

Thailand menghadapi dampak konflik bersenjata, sindikat penipuan daring, dan perdagangan manusia di wilayah perbatasan yang memerlukan penanganan bilateral. Malaysia berkepentingan memulangkan pengungsi Myanmar yang terus berdatangan ke negara tetangga tersebut. China menjaga hubungan dengan junta militer Myanmar demi mengamankan perbatasan dan stabilitas kawasan yang dekat dengannya.

AS juga berkepentingan memberantas sindikat penipuan daring yang berkembang menjadi kejahatan transnasional yang merugikan banyak negara. Selain itu, sumber daya alam Myanmar, terutama logam tanah jarang dan mineral strategis, juga menarik perhatian sejumlah negara investasi global. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sering kali mendahulukan pertimbangan politik dalam hubungan internasional dengan Myanmar.

Junta militer juga masih menahan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi. Sejumlah negara anggota ASEAN, termasuk Filipina dan Singapura, sudah meminta kesempatan bertemu dengannya namun junta belum mengizinkan. Penahanan ini menjadi salah satu poin utama yang dilanggar secara terbuka oleh pemerintah militer saat ini.

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Rekomendasi Strategis dan Peran Indonesia ke Depan

Yuyun mengingatkan ASEAN agar tetap konsisten menjalankan 5PC karena Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah berulang kali menyerukan penyelesaian krisis. China pun dinilai sikapnya tidak konsisten dengan mendukung posisi ASEAN dalam berbagai pertemuan tetapi tetap bekerja sama dengan junta militer Myanmar. Inkonsistensi ini melemahkan tekanan diplomatik yang seharusnya diberikan secara bersamaan.

Indonesia tidak perlu terburu-buru mengikuti negara lain untuk melakukan pendekatan diplomatik mengingat Indonesia tidak sedang memegang keketuaan ASEAN. Dengan demikian, Indonesia tidak harus segera mengubah pendekatannya terhadap Myanmar agar tidak terlihat mengikuti arus kebijakan negara lain. Lina menilai Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN bisa menjadi contoh untuk menjadi suara terakhir yang bertahan mempertahankan 5PC yang dulu tercapai melalui konsensus.

Indonesia tetap dapat menjaga hubungan bilateral secara terukur melalui kerja sama yang menyentuh masyarakat sipil. Sektor tersebut antara lain pendidikan, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan tanpa harus berpusat pada elite politik Myanmar. Lina melihat Indonesia dapat menggalang negara-negara kunci ASEAN untuk mendorong pelaksanaan 5PC secara lebih efektif.

Malaysia dan Thailand bisa menjadi mitra penting karena punya kepentingan langsung terhadap perkembangan Myanmar di kawasan. Indonesia dapat memperkuat koordinasi dengan Thailand yang punya hubungan perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi lintas perbatasan dengan Myanmar. Kepentingan ekonomi tersebut dapat menjadi modal bagi Thailand untuk mendorong perubahan positif di Myanmar.

Jika seluruh poin 5PC sulit dijalankan secara menyeluruh, Indonesia bersama negara-negara yang punya kesamaan pandangan dapat mendorong satu poin terlebih dahulu. Fokus utama yang paling mendesak adalah penghentian kekerasan atau gencatan senjata agar hak-hak dasar warga sipil dapat dilindungi. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih inklusif di masa depan.