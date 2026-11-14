ASEAN Bahas Percepatan Pusat Maritim dan Kabut Asap Lintas Batas

ASEAN menyetujui pembentukan Pusat Maritim di Filipina dan mempercepat penanganan kabut asap. Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro melaporkan hasil rapat di Manila, Sabtu.

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro melaporkan hasil pertemuan para menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ( ASEAN) yang berlangsung di Manila pada Sabtu. Rapat tersebut membahas serangkaian isu strategis regional, termasuk pelaksanaan rencana perdamaian untuk Myanmar, percepatan pembentukan pusat penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan, serta persetujuan konseptual untuk pendirian pusat maritim.

Laporan Misi Kemanusiaan dan Konsensus Lima Poin

Theresa Lazaro menyampaikan secara rinci kepada para menteri luar negeri mengenai misi kemanusiaan yang dilakukannya di Myanmar pada Oktober lalu. Laporan tersebut mencakup berbagai pertemuan yang dijalaninya dengan para pemangku kepentingan kunci di dalam negeri Myanmar. Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ASEAN kali ini adalah perkembangan pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang disepakati sebelumnya.

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Menurut Menteri Luar Negeri Filipina itu, rancangan keputusan yang dihasilkan setelah tinjauan terhadap pelaksanaan rencana tersebut masih berada dalam tahap finalisasi. Dokumen ini akan disampaikan secara resmi kepada para pemimpin negara anggota ASEAN dalam pertemuan berikutnya. Lazaro menegaskan bahwa mekanisme diplomatik masih terus berjalan untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan yang telah ada.

Posisi Ketat Terhadap Partisipasi Myanmar di ASEAN

Sebagai tindak lanjut dari krisis politik, ASEAN menetapkan kebijakan sejak tahun 2021 bahwa Myanmar tidak berpartisipasi dalam kegiatan resmi utama pada tingkat perwakilan politik. Kebijakan ini berlaku termasuk dalam pertemuan para menteri luar negeri dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin ASEAN. Keputusan tersebut diambil setelah militer mengambil alih kekuasaan dan adanya kesepakatan Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis di negara itu.

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Poin-poin utama dalam Konsensus Lima Poin mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sipil. Selain itu, konsensus ini juga mensyaratkan dimulainya dialog secepatnya yang melibatkan seluruh pihak terkait. Poin lainnya adalah pemberian akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggota ASEAN kepada penduduk yang terdampak.

Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan pelonggaran pembatasan keikutsertaan para pemimpin Myanmar dalam pertemuan ASEAN, Theresa Lazaro memberikan jawaban yang tegas. Ia menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih tetap diberlakukan tanpa adanya perubahan signifikan. "Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya dengan jelas.

Selama lima tahun sejak konsensus tersebut disepakati, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten telah dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Isu-isu lain dalam konsensus tersebut, terutama penghentian kekerasan dan dialog politik, belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mengurangi ketegangan di Myanmar.

Koordinasi Lintas Batas Masalah Kabut Asap

Para menteri luar negeri ASEAN juga mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas yang menjadi masalah lingkungan akut. Theresa Lazaro mengungkap bahwa kabut asap akibat kebakaran di Indonesia telah mencapai Singapura dan Malaysia. Dampak dari fenomena alam ini pada Oktober lalu turut dirasakan di Filipina, menambah beban kesehatan dan lingkungan bagi warga di kawasan tersebut.

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Pembentukan pusat penanganan ini ditujukan untuk meningkatkan respons cepat dan terkoordinasi terhadap krisis lingkungan yang melanda beberapa negara anggota. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas regional dan kesejahteraan masyarakat ASEAN dari dampak lingkungan yang tidak terduga.

Pendirian Pusat Maritim ASEAN di Filipina

Dalam pertemuan tersebut, para menteri juga mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan untuk Pusat Maritim ASEAN. Theresa Lazaro mengumumkan bahwa pusat maritim ini akan berkedudukan di Filipina. Pendirian lembaga baru ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang kelautan antar negara anggota.

Theresa Lazaro menjelaskan bahwa pusat tersebut akan mendukung berbagai inisiatif negara-negara anggota ASEAN terkait isu maritim. Dukungan ini mencakup aspek operasional pelabuhan dan pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Kehadiran Pusat Maritim ASEAN diharapkan dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai actor penting dalam tata kelola laut regional.