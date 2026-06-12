ASDP Pastikan Korban Kebakaran KMP Aceh Hebat Gets Pendampingan dan Penanganan Medis Terbaik

Kebakaran pada KMP Aceh Hebat di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, berhasil dipadamkan dalam 3-4 menit berkat kesiapan awak kapal. ASDP mengucapkanokan bantuan untuk 15 korban luka bakar dan akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan standar keselamatan operasional.

Insiden kebakaran pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat yang terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue , Banda Aceh, mengejutkan berbagai pihak. KMP Aceh Hebat1245, yang sedang sandar di dermaga, menyala di ruang mesinnya.

Berdasarkan laporan awal, api diduga berasal dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di area mesin. Kejadian ini terjadi secara mendadakneys dan memerlukan respons instan dari awak kapal. Namun, kesiapan dan profesionalisme awak kapal tercatat sangat memuaskan. Mereka segera mengaktifkan prosedur darurat guna memadamkan api serta mengevakuasi korban yang terluka.

Tindakan cepat tersebut terbukti sangat efektif, api berhasil dikuasai dalam waktu sekitar tiga hingga empat menit sehingga tidak meluas ke bagian lain dari kapal. Respons dari manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator kapal pun sangat cepat. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa seluruh korban akan mendapat pendampingan lengkap serta penanganan medis terbaik. Fokus utama perusahaan saat ini adalah keselamatan dan pemulihan para korban.

Sebanyak 15 orang mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan intensif. ASDP terus berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti rumah sakit,KSOP kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk memantau kondisi korban serta memastikan kebutuhan medis terpenuhi. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyatakan timnya langsung bergerak cepat membantu penanganan korban. Tim berfokus pada koordinasi dengan rumah sakit dan instansi terkait guna memastikan layanan optimal bagi korban.

Selain itu, ASDP juga berjanji akan terus mendampingi keluarga korban dalam proses pemulihan. Heru Widodo menambahkan bahwa perusahaan akan memberikan dukungan moral dan finansial seperlunya, sehingga korban dan keluarga tidak merasa menghadapi situasi sulit ini sendirian. Perusahaan juga berterima kasih atas kesiapan dan kerja sama awak kapal, petugas pelabuhan, serta tenaga medis dalam menangani kejadian. ASDP kini bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi penyebab pasti kebakaran.

Perusahaan menegaskan komitmen untuk mendukung fully proses penyelidikan guna mengungkap akar masalah dan mencegah insiden serupa di masa depan. Selain investigasi, ASDP juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan operasionalnya, termasuk pada sistem hidrolik kapal dan prosedur darurat. Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keandalan layanan penyeberangan yang disediakan ASDP bagi masyarakat. Heru Widodo menegaskan bahwa keselamatan pengguna jasa serta karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan.

Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab ASDP dalam memberikan layanan transportasi laut yang aman dan nyaman





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KMP Aceh Hebat Pelabuhan Ulee Lheue ASDP Kebakaran Kapal Penanganan Korban

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