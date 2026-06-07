ASDP Operasikan Layanan Penyeberangan 24 Jam pada Lintasan Hunimua‑Waipirit Setiap Akhir Pekan Mulai Juni 2026

PT ASDP Indonesia Ferry meluncurkan layanan penyeberangan 24 jam pada lintasan Hunimua‑Waipirit, Ambon, setiap Jumat‑Minggu sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini ditujukan memperkuat konektivitas, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi logistik di wilayah Timur Indonesia, dengan dukungan enam armada kapal dan sistem tiket digital Ferizy.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memulai operasi layanan penyeberangan 24 jam pada lintasan Hunimua‑Waipirit , Ambon, Maluku, efektif sejak 1 Juni 2026 dan hanya berlaku pada hari Jumat, Sabtu, serta Minggu setiap akhir pekan.

Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Indonesia Timur serta mendukung distribusi logistik antar‑pulau. Menurut Heru Widodo, Direktur Operasional ASDP, peningkatan aktivitas perjalanan dan kebutuhan distribusi barang selama akhir pekan menuntut layanan yang fleksibel dan dapat diandalkan.

"Kebijakan operasional 24 jam ini adalah respons konkret terhadap tingginya permintaan perjalanan dan logistik, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan lebih leluasa dan ekonomi daerah dapat terus bergerak," ujarnya. Untuk menjamin kelancaran layanan, ASDP menyiagakan enam armada kapal, termasuk empat kapal milik perusahaan, yaitu KMP Erana, KMP Inelika, KMP Rokatenda, dan KMP Terubuk. Armada tambahan meliputi dua kapal penumpang milik operator lain yang telah bekerja sama dengan ASDP.

General Manager Cabang Hunimua, Syamsuddin Tanassy, menambahkan bahwa implementasi tiket digital melalui platform Ferizy menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan efisiensi. Penumpang dapat melakukan reservasi dan pembelian tiket secara daring, sehingga antrean di pelabuhan dapat diminimalkan dan arus penumpang menjadi lebih tertata.

"Kami mengimbau masyarakat untuk membeli tiket lebih awal melalui trip.ferizy.com dan memastikan data penumpang serta kendaraan terisi lengkap demi kelancaran perjalanan bersama," ujarnya. Layanan 24 jam pada lintasan ini bukanlah hal baru; sebelumnya telah diterapkan pada periode trafik tinggi seperti Hari Besar Keagamaan Nasional, Lebaran, Paskah, dan Idul Adha.

Data operasional menunjukkan bahwa antara Januari hingga Mei 2026, lintasan Hunimua‑Waipirit melayani sebanyak 163.444 penumpang dan 136.398 kendaraan, menegaskan peran strategisnya sebagai penghubung vital bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Dengan komitmen meningkatkan standar layanan, ASDP berupaya menjadikan transportasi laut lebih modern, andal, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pemerataan pembangunan nasional





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ASDP Penyeberangan 24 Jam Hunimua‑Waipirit Logistik Maluku Tiket Digital

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