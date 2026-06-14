ASDP Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Layanan dan Keselamatan Penyeberangan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen penuh memperkuat layanan dan keselamatan penyeberangan menyambut periode libur sekolah 2026. Perusahaan ini berfokus pada keselamatan dan kenyamanan guna mendukung masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama musim liburan sekolah.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen penuh memperkuat layanan dan keselamatan penyeberangan menyambut periode libur sekolah 2026. Perusahaan ini berfokus pada keselamatan dan kenyamanan guna mendukung masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama musim liburan sekolah.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa adalah prioritas utama perusahaan dalam menghadapi periode libur sekolah. Berbagai persiapan telah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan operasional berjalan lancar dan optimal. Seluruh armada, fasilitas, serta personel dipastikan siap melayani masyarakat dengan standar tertinggi. Upaya ini mencakup optimalisasi armada kapal, peningkatan kualitas layanan di pelabuhan, serta penguatan aspek keselamatan secara menyeluruh.

Hal ini dilakukan agar perjalanan masyarakat selama musim liburan sekolah dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan. ASDP juga berperan sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan antarpulau di Indonesia. Perusahaan ini telah mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur sekolah tahun ini. Optimalisasi armada menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan kapal yang memadai di lintasan-lintasan padat.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan di pelabuhan juga terus dilakukan demi kenyamanan pengguna jasa. Berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan di pelabuhan untuk menunjang kenyamanan penumpang saat menunggu keberangkatan. Fasilitas tersebut meliputi ruang tunggu berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman, dan akses Wi-Fi yang stabil. Heru Widodo menekankan bahwa setiap aspek operasional perusahaan didasari oleh prinsip keselamatan yang tidak bisa ditawar.

Seluruh persiapan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, ASDP berupaya memastikan kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan penumpang selama libur sekolah. Sebagai bentuk dukungan terhadap program stimulus ekonomi pemerintah, ASDP juga menawarkan diskon tarif jasa pelabuhan yang menarik. Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa diskon sebesar 100 persen diberikan untuk jasa pelabuhan, setara dengan rata-rata 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Ini merupakan inisiatif untuk meringankan beban masyarakat. Program diskon ini berlaku spesifik untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan kendaraan Golongan IVA. Total tujuh lintasan penyeberangan menjadi cakupan program ini, termasuk rute Merak-Bakauheni yang melayani layanan reguler maupun ekspres. Ini memberikan kesempatan bagi banyak pengguna jasa untuk menikmati perjalanan dengan biaya lebih terjangkau.

Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak tanggal 6 Juni 2026. Periode perjalanan yang berlaku untuk diskon ini adalah mulai dari 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan merencanakan perjalanan mereka lebih awal agar tidak kehabisan tiket. Komitmen ASDP terhadap keselamatan tidak hanya sebatas persiapan internal, tetapi juga melalui dukungan penuh terhadap uji petik kelaiklautan kapal.

Uji petik ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Marine Inspector KSOP Kelas I Banten di Pelabuhan Merak. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2026. Salah satu armada yang telah menjalani pemeriksaan ketat adalah KMP Legundi, untuk memastikan kesiapan penuh dalam melayani Angkutan Libur Sekolah 2026. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh armada kapal penumpang memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan yang ketat. Ini penting menjelang periode peningkatan mobilitas masyarakat





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ASDP Penyeberangan Libur Sekolah Keselamatan Kenyamanan

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