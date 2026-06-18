Ascott Indonesia Gelar ASR Festival 2026 dengan Tema "Beyond the Stay"

Festival ini menawarkan berbagai program, termasuk talk show dan kompetisi, serta inisiatif yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Ascott Indonesia menggelar ASR Festival 2026 dari 3 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta, dengan tema menarik "Beyond the Stay.

" Festival ini menawarkan berbagai program, termasuk talk show dan kompetisi. Festival ini juga menampilkan Discover the Star - Kids Singing Competition sebagai salah satu program favorit dan daya tarik utama. Selain itu, ASR Festival 2026 juga menyajikan berbagai inisiatif yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu momen spesial digelar 5 Juni 2026, yaitu sesi tentang konservasi mangrove.

Sesi ini membahas peran mangrove dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, serta implementasi Environmental, Social, dan Governance sebagai bagian dari komitmen Ascott dalam menghadirkan praktik perhotelan yang bertanggung jawab melalui Ascott CARES. Komitmen ini diwujudkan lewat aksi nyata selama festival digelar. Untuk tiap satu voucher inap yang terjual selama ASR Festival 2026, Ascott Indonesia berkontribusi menanam tiga bibit mangrove yang akan ditanam bersama Mangrove Jakarta dalam rangka memperingati World Mangrove Day.

Ascott Indonesia berhasil berkontribusi terhadap lebih dari 5.000 bibit mangrove. Diharapkan, ini bermanfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Festival ini juga menampilkan tema Beyond the Stay, yaitu membangun hubungan dengan para tamu jauh melampaui pengalaman menginap itu sendiri. Melalui ASR Festival 2026, Ascott Indonesia ingin menghadirkan inspirasi perjalanan, pengalaman menyenangkan, serta kesempatan untuk terhubung lebih dekat dengan para pengunjung baru maupun anggota Ascott Star Rewards





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